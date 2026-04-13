El dramático error de un ingeniero en un vuelo a Tenerife: cae al vacío desde 10 metros

Un trágico suceso ha conmocionado al sector aeronáutico y a los pasajeros de un vuelo a Tenerife este fin de semana. Un ingeniero aeronáutico, de aproximadamente 60 años, ha resultado herido de gravedad tras protagonizar un accidente fortuito mientras realizaba las inspecciones técnicas previas al despegue. El operario se precipitó desde una altura de 11 metros (unos 35 pies) directamente contra el asfalto de la pista, en el preciso instante en que la aeronave de la compañía Jet2 se preparaba para su salida hacia el archipiélago canario.
El origen del accidente en el vuelo a Tenerife y el factor meteorológico
Según los primeros informes y testimonios recogidos en el aeródromo británico, el trabajador se encontraba realizando tareas rutinarias de mantenimiento en la cabina. Al parecer, el operario abrió una de las puertas traseras del avión bajo la creencia errónea de que las escaleras de servicio ya estaban acopladas en ese lateral. Sin embargo, los accesos se encontraban situados en el lado opuesto de este vuelo a Tenerife.
Al percatarse del vacío, el ingeniero intentó sujetarse desesperadamente a la estructura del fuselaje, pero las fuertes ráfagas de viento que azotaban Manchester en ese momento terminaron por arrastrarlo hacia el exterior. Los testigos presenciales describen la escena como “impactante”, subrayando que el hombre es “afortunado de estar vivo” tras el impacto seco contra el suelo justo antes de lo que debía ser un plácido vuelo a Tenerife.
Múltiples fracturas y traslado de urgencia al hospital
A consecuencia del impacto contra el suelo de la pista, el ingeniero sufrió fracturas múltiples en extremidades superiores e inferiores, además de diversos traumatismos craneales y torácicos. Los servicios de emergencia del Aeropuerto de Manchester actuaron de forma inmediata, logrando estabilizar al herido antes de su traslado urgente en ambulancia a un centro hospitalario cercano.
Fuentes médicas han confirmado que el trabajador ha tenido que ser sometido a diversas intervenciones quirúrgicas de urgencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas antes del despegue programado del vuelo a Tenerife. Pese a lo aparatoso de la caída, el equipo médico se muestra cauto pero optimista respecto a su evolución, aunque la recuperación será extremadamente larga.
Cancelación definitiva del vuelo a Tenerife y seguridad aérea
El incidente provocó la suspensión inmediata de todas las operaciones relacionadas con la aeronave afectada. La compañía Jet2, que opera numerosas conexiones semanales entre el Reino Unido y Canarias, se vio obligada a cancelar el vuelo a Tenerife programado para la mañana del sábado. Los pasajeros, que ya se encontraban en el proceso de embarque o en las cercanías de la puerta, fueron informados de la situación mientras la zona del suceso quedaba acordonada.
La aerolínea ha emitido un comunicado oficial confirmando que la persona accidentada es un empleado de una empresa de mantenimiento externa. “Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y con la empresa contratista para esclarecer las causas exactas de este lamentable suceso ocurrido en nuestro vuelo a Tenerife“, señalaron portavoces de Jet2.
La investigación de seguridad aérea ya está en curso para determinar si existió un fallo en los protocolos de comunicación o si las condiciones de viento superaban los límites de seguridad para la apertura de puertas en pista. El vuelo a Tenerife finalmente fue reprogramado, dejando tras de sí una jornada de máxima tensión en el aeropuerto.