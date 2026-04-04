Jet2 en Canarias estrena vuelos directos con Londres y Mánchester

La operativa de Jet2 en Canarias se ha reforzado de manera estratégica en las últimas horas, consolidando a las Islas como el destino preferente ante la caída de competidores directos en Oriente Medio.
El éxito de Jet2 en Canarias tras el desvío de turistas
La inestabilidad geopolítica en Oriente Medio ha provocado un movimiento en las reservas de viajes. Según ha confirmado la propia compañía, destinos tradicionalmente potentes como Chipre y Turquía “se han vaciado” debido a la cercanía con las zonas de conflicto. Este flujo de viajeros no ha desaparecido, sino que se ha canalizado directamente hacia el Atlántico, beneficiando la posición de Jet2 en Canarias como valor seguro para el mercado del Reino Unido.
Este trasvase de visitantes coincide con un hito histórico para la isla bonita: el estreno oficial de la aerolínea en La Palma. El primer vuelo procedente de Mánchester aterrizó con una ocupación del 100%, una señal inequívoca de la altísima demanda que existe actualmente por el producto canario.
Nuevas conexiones anuales con Londres y Mánchester
El compromiso de la aerolínea no es estacional ni pasajero. La ruta recién inaugurada con el norte de Inglaterra se mantendrá activa durante todo el año, con frecuencias fijas cada lunes y viernes. Pero las buenas noticias para la conectividad no terminan ahí. A partir del próximo 6 de noviembre, se sumará una nueva conexión directa desde Londres-Stansted, que operará con carácter semanal de forma ininterrumpida.
Steve Heapy, consejero delegado de Jet2, se ha mostrado optimista ante este despliegue de Jet2 en Canarias, resaltando la voluntad de establecer una estructura de negocio sólida en la isla. “Tenemos ganas de empezar a trabajar con las instituciones locales y los hoteleros de la zona para que esta colaboración sea duradera y fructífera para todos”, señaló el directivo.
Impacto en Los Cancajos, Puerto Naos y Tazacorte
La estrategia no solo vuela por el aire, sino que aterriza en el suelo a través de Jet2holidays. El turoperador asociado ya ha diseñado un plan de trabajo directo con los núcleos turísticos clave de La Palma. Zonas como Los Cancajos, Puerto Naos y Tazacorte serán los puntos neurálgicos donde la compañía centrará sus esfuerzos de alojamiento y servicios.
Esta apuesta integral supone un balón de oxígeno para el empresariado local, que ve en la llegada de Jet2 en Canarias una garantía de estabilidad frente a la incertidumbre de otros mercados. La Palma recupera así músculo turístico internacional, posicionándose como un destino resiliente y de alta calidad capaz de absorber el volumen de pasajeros que huye de las tensiones en el este de Europa y Asia central.
Con estas nuevas rutas, el archipiélago no solo refuerza su liderazgo, sino que blinda su conectividad aérea en un momento donde la seguridad y la cercanía emocional son los factores que más pesan en la decisión del turista británico.