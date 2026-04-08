El Cabildo designa a Alejandro de Vera director del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

El Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife aprobó el 11 de marzo el nombramiento de Alejandro de Vera Hernández como nuevo director del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, integrado en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), con efecto desde el 1 de abril, fecha desde la cual ejerce estas funciones.
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El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, explicó que el nombramiento se produce tras la jubilación de la anterior responsable, María Fátima Hernández Martín, y responde a la necesidad de dar continuidad a la dirección del centro con un perfil de amplia experiencia científica y de gestión dentro de la institución.
José Carlos Acha puso en valor la designación y, a este respecto, el consejero argumento que “Alejandro de Vera cuenta con una sólida trayectoria científica y un profundo conocimiento del museo, lo que garantiza una dirección comprometida con la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio natural de Canarias”.