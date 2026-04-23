El Festival de Jazz de Arona 2026 se abre mañana con el Christian Cabrera Quinteto

El Festival de Jazz de Arona 2026 convertirá este viernes y el sábado (20.00 horas) la plaza de la Iglesia de Los Cristianos en un escenario para disfrutar de la música en vivo. La cita cultural fue presentada este miércoles en un acto informativo por la alcaldesa del municipio, Fátima Lemes Reverón; el concejal de Cultura, Naím Yánez Alonso; Carlos Delgado, presidente de la Zona Comercial Abierta de Los Cristianos, y Pedro Marcos Volf, director de la propuesta.
“Los Cristianos va a vivir dos noches de música en directo en una plaza emblemática -subrayó Lemes-, con un festival que suma calidad cultural y actividad en la calle”, al tiempo que destacó que este tipo de experiencias “refuerzan la vida del núcleo, generan movimiento en el entorno y consolidan a Arona como un municipio capaz de ofrecer programación cultural atractiva y con nivel”.
EXPERIENCIA BAJO LAS ESTRELLAS
“Hemos configurado un cartel con propuestas muy diferentes -detalló Yánez-, pero con el denominador común del directo y la fusión, para que el público disfrute de una experiencia completa bajo las estrellas”. “La plaza de la Iglesia es un espacio perfecto para un formato cercano y abierto, y hemos vuelto a recuperarla para este festival, en el que la música se vivirá en el centro de Los Cristianos”.
La programación del festival contará mañana viernes con la actuación del Christian Cabrera Quinteto, el proyecto liderado por el guitarrista palmero con composiciones originales de jazz contemporáneo. A continuación subirá al escenario Las Capullitas de Alelí, una propuesta escénica que reinterpreta la música popular de la iberosfera desde una estética contemporánea, combinando armonías vocales y elementos teatrales.
UNA RICA FUSIÓN DE SONIDOS
El sábado será el turno de Los Jinetes del Groove, una formación que posee un directo marcado por la mezcla de jazz, funk y soul. Los encargado de cerrar el festival serán los integrantes del Omar Acosta & Leo Rondón Quartet, acompañados, como invitada, por Pastora Andrades. Se trata de un proyecto que fusiona jazz contemporáneo, música venezolana y world music. Desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Arona invitaron ayer a residentes y visitantes a asistir a esta nueva edición de la muestra jazzística.