cultura

El Festival NoBo aterriza en el Café Teatro Rayuela de la mano de Morimoto Sisters

El dúo brinda este jueves en Santa Cruz de Tenerife un concierto de piano y voz que fusiona las músicas de oriente y occidente
Morimoto Sisters. / DA
El Café Teatro Rayuela, en la capital tinerfeña, propone este jueves (21.00 horas) un concierto del Festival No Solo Boleros (NoBo) 2026. La cita, protagonizada por Morimoto Sisters, invita a dejarse llevar por la emoción de la música en directo en un espacio cercano. Las entradas se pueden adquirir en taquilla y en la web www.tickety.es.

Morimoto Sisters está formado por las hermanas japonesas Satomi y Emiko Morimoto. Reconocidas por su exquisita técnica vocal y su virtuosismo al piano, las artistas construyen un repertorio que fusiona músicas de oriente y occidente.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas