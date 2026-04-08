El Festival NoBo aterriza en el Café Teatro Rayuela de la mano de Morimoto Sisters

El Café Teatro Rayuela, en la capital tinerfeña, propone este jueves (21.00 horas) un concierto del Festival No Solo Boleros (NoBo) 2026. La cita, protagonizada por Morimoto Sisters, invita a dejarse llevar por la emoción de la música en directo en un espacio cercano. Las entradas se pueden adquirir en taquilla y en la web www.tickety.es.
Morimoto Sisters está formado por las hermanas japonesas Satomi y Emiko Morimoto. Reconocidas por su exquisita técnica vocal y su virtuosismo al piano, las artistas construyen un repertorio que fusiona músicas de oriente y occidente.
