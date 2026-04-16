El MUNA presenta la nueva edición del libro ‘Guanches ayer, hoy canarios’

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) de la capital tinerfeña acoge este jueves (19.00 horas) la presentación del libro Guanches ayer, hoy canarios. Apuntes de la historia e identidad de un pueblo macaronesio, del investigador Francisco García-Talavera Casañas.
El acto contará con la participación del periodista Carmelo Rivero, consejero editorial de DIARIO DE AVISOS, encargado de presentar esta nueva edición ampliada, que se publica en gran formato, tapa dura y con imágenes a todo color, incorporando además una docena de nuevos artículos. La actividad está organizada por la Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología, en colaboración con Museos de Tenerife.
El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, pone en valor la relevancia de esta publicación y destaca que “se trata de un trabajo que conecta pasado y presente, aportando claves para comprender quiénes somos como sociedad”. “La divulgación científica accesible es fundamental para acercar el conocimiento a la ciudadanía y fomentar el respeto por nuestro patrimonio histórico y cultural”, subraya.
Por ello, anima a asistir a esta presentación, destacando la importancia de espacios como el MUNA para la difusión del conocimiento y el diálogo en torno a la identidad canaria.
La obra recoge una selección de artículos académicos y de divulgación fruto de años de labor investigadora, en los que se abordan cuestiones como el entorno de la Macaronesia, las relaciones genéticas entre Canarias y el norte de África, así como el origen, la cultura y el legado de los guanches desde su raíz amazigh.
Asimismo, el libro profundiza en los vínculos históricos con territorios como Berbería, las pesquerías en la costa del Sáhara o el enclave de Santa Cruz de la Mar Pequeña, e incorpora reflexiones sobre la sociedad canaria actual, la influencia portuguesa, los apellidos y la huella isleña en América.
La publicación concluye con una mirada hacia el futuro, subrayando la importancia de la protección del patrimonio natural y cultural y el papel de las energías renovables en el desarrollo sostenible del Archipiélago.
Francisco García-Talavera es geólogo-paleontólogo por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Biología por la Universidad de La Laguna, donde ejerció como profesor durante varias décadas. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado una intensa labor investigadora vinculada al estudio de los archipiélagos macaronésicos y su entorno.
Asimismo, fue conservador y director del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife (MUNA), desde donde impulsó numerosas expediciones científicas multidisciplinares en Canarias, el norte de África y otros territorios atlánticos. Su experiencia investigadora abarca también parajes internacionales como las islas Galápagos, la Antártida o la isla de Pascua, consolidando una trayectoria de referencia en el estudio del pasado natural y humano de estos territorios.