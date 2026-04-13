El proyecto ‘Escenarios Compartidos’ se despliega esta semana en Santa Cruz

Las asociaciones Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik y ConArte Internacional, de Gerona, desarrollan durante esta semana en Santa Cruz de Tenerife Escenarios Compartidos, un proyecto sociocultural que “nace de las ganas de transformar el mundo a través de la práctica artística”. La experiencia, que se celebra entre el miércoles 15 y el sábado 18 de abril, comprende una programación con acciones dirigidas tanto a públicos específicos como también abiertas a toda la ciudadanía, con entrada libre.
PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL
Una de las propuestas centrales es el Diálogo sobre participación en la vida cultural, una mesa redonda que este viernes (19.30 horas) contará con la intervención de Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. La cita contará igualmente con la presencia de Esther Ropón, presidenta del Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik; la cantante Ikram Essaghir; la directora de la Banda Las Candelas, Silvia Alonso, y el director y fundador del proyecto Barrios Orquestados, José Brito.
A esa acción se añade como cierre, este sábado (18.00 horas), un concierto comunitario de Ikram Essaghir con Barrios Orquestados y la Banda Las Candelas, que incluye el estreno de una obra, creada con motivo de este proyecto, del joven compositor tinerfeño Víctor Visuerte. Ambas experiencias tendrán lugar en el espacio cultural de la Fundación CajaCanarias.
En los días previos, el jueves y el viernes, Ikram Essaghir, artista de origen amazigh, compartirá dos tardes de talleres y ensayos con los jóvenes intérpretes de las dos formaciones musicales en torno a la fusión sonora de la música tradicional norteafricana y los ritmos más actuales. Será en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife.
De igual manera, desde este miércoles se podrá visitar la exposición Cultura(s). Alternativas. Diversidad. Derechos. Esta muestra divulgativa acerca de la diversidad cultural y el papel de la ciudadanía se va a poder contemplar en la entrada de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife (Casa de la Cultura). Vinculados a la exposición, se realizarán talleres sobre derechos culturales, de la mano de EducArt, el jueves y el viernes, de 10.00 a 13.00 horas, dirigidos al alumnado de centros escolares.
EL APOYO INSTITUCIONAL
El proyecto Espacios Compartidos es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, en el marco del Plan de Derechos Culturales, y a la convocatoria de Proyectos con Impacto Social, instrumentos que financian e impulsan este tipo de iniciativas artístico-comunitarias. El proyecto conecta Salt (Cataluña) y Tenerife (Canarias) por medio de procesos creativos comunitarios de música y artes escénicas que son herramientas de transformación social. En paralelo, esta experiencia se une a Huarte (Navarra).