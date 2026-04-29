El tinerfeño Andrés Delgado expone en Madrid ‘Bancales’

El artista tinerfeño Andrés Delgado (Güímar, 1953) inaugura este miércoles (12.00, hora peninsular) en La Neomudéjar Bancales, una exposición que se podrá contemplar en este centro de arte de vanguardia y experimentación artística de Madrid hasta el 28 de junio.
La Universidad de Córdoba, a través de UCOCultura, presentó el pasado otoño Canteros/Bancales, del artista canario. La muestra pudo contemplarse entre el 23 de octubre y el 30 de enero de 2026. Durante este tiempo, el creador isleño ha realizado nuevas obras y planificado instalaciones específicas para el Museo La Neomudéjar, centro que continúa el esfuerzo ya realizado, consciente de la necesidad de difundir una obra que trasciende lo meramente estético para erigirse en discurso ético sobre la preservación del territorio y la transmisión de los saberes ancestrales.
Andrés Delgado es un creador con más de cuatro décadas de trayectoria, y exposiciones en España, Europa y Estados Unidos, que ha vivido entre Tenerife y Madrid, vinculando siempre su labor a una reflexión sobre la relación entre paisaje, identidad y memoria colectiva.