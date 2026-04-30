El XXII Festival Encuentros en el Mar despliega su agenda de mayo a julio

El XXII Festival Encuentros en el Mar: Transculturalidades va a ofrecer una propuesta itinerante que busca convertir la cultura en una herramienta de análisis y transformación social. Entre los meses de mayo y julio, Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote acogen una serie de actividades que dialogan con la identidad, la igualdad y la observación artística. Reforzando su compromiso con la democratización cultural, la gran mayoría de las citas programadas en esta edición serán de entrada libre hasta completar el aforo, facilitando el acceso a la creación contemporánea.
Producido por Cauproges, el Festival Encuentros con el Mar (www.encuentrosenelmar.com) cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y la colaboración de los ayuntamiento de Los Silos, Buenavista del Norte, Icod de los Vinos, Telde, Club La Provincia y La Parte Baja.
Uno de los hitos de esta cita anual será la entrega del Reconocimiento Encuentros en el Mar 2026/Premio Star (este mes de mayo, en Tenerife). El galardón ha recaído en esta edición en el Centro Ocupacional Comarcal Isla Baja, premiando su ejemplar labor de integración social de personas con diversidad funcional a través de la música. El festival busca así reafirmar su vocación de visibilizar proyectos que defienden la libertad y la diversidad desde el ámbito local.
IDENTIDAD, CINE Y PENSAMIENTO
Con el concepto de transculturalidades, el festival pone el foco este año en la identidad musical española de finales de los ochenta y noventa. Esta línea se explorará a través del ciclo Cine y Música en el Mar (en mayo, en Gran Canaria), con documentales sobre figuras como Supersubmarina, MClan e Ilegales, con la presencia, entre otros, de Fernando Navarro, Carlos Tarque y Juan Moya, moderados por Diego Hernández y Xavier Valiño. Asimismo, el taller Comer con los ojos (en mayo, en Tenerife y El Hierro) hará una reflexión sobre la unión entre gastronomía y cine a estudiantes de centros de formación profesional en los que se imparten enseñanzas relacionadas con el turismo y la hostelería, vinculando la cultura cinematográfica con las habilidades técnicas en la cocina y sala.
MÚSICA Y EXPOSICIONES
La programación musical abarcará una gran diversidad de géneros, comenzando con la canción de autor de Elena Saavedra (mayo, Tenerife) y el pop-rock de Sra. Flow (mayo, Tenerife). A estas citas se sumarán el Happy Rock de Los Cassettes (mayo, Tenerife) y la fusión folk de cuerda de A3Tiempos (mayo, Tenerife).
La potencia internacional llegará con la noche de rock y metal de The Zeronaut, Kadavar y H.E.A.T. (junio, Gran Canaria). Se suma a esta apuesta la banda canadiense Bywater Call (junio, Tenerife y Gran Canaria), un septeto que trasciende géneros con una propuesta de soul sureño y rock de raíces. La formación es reconocida por la intensidad emocional de sus directos y las influencias de Otis Redding o de la Tedeschi Trucks Band.
En el ámbito visual, las exposiciones marcarán el pulso con la muestra fotográfica Imago Naturae Macaronesicae (mayo, Tenerife) y la propuesta de collage Te lo digo como lo siento de El Niño Sombra (junio, Tenerife), ofreciendo reflexiones necesarias sobre el territorio y la comunicación actual.
FENÓMENO GLOBAL
El tramo final del festival apuesta por los nuevos lenguajes y la conexión con el gran público a través del fenómeno global del K-pop con el musical Idols, la revolución del K-Pop (julio, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote). Esta producción de la Compañía de Teatro Musical de España fusiona música en directo y estética manga para narrar la historia de tres heroínas modernas que, a través del empoderamiento colectivo, se enfrentan a la uniformidad y el silencio.
El Festival Encuentros en el Mar mantiene una línea de trabajo que ha definido su recorrido desde 2003: establecer diálogos culturales entre islas, activar espacios de pensamiento y ofrecer propuestas artísticas que ayuden a mirar de otra manera el mundo que habitamos.