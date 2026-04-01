Javi Alonso se adentra el 8 de abril en ‘El castillo de Barbazul’, de Béla Bartók

El Auditorio de Tenerife programa por primera vez a Javi Alonso para hablar sobre la siguiente ópera de su temporada: El castillo de Barbazul, de Béla Bartók. El divulgador cultural especializado en ópera y zarzuela estará el 8 de abril (19.30 horas) en la Sala de Cámara ofreciendo la charla Detrás de las 7 puertas: deseo e identidad en el castillo de Barbazul. Las entradas para esta cita, a cinco euros, se puede adquirir en la web www.auditoriodetenerife.com; en la taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario.
Javi Alonso dará las claves de este título de Béla Bartók que pone en escena Pedro Chamizo los días 25 y 26 de abril en la Sala Sinfónica bajo una mirada contemporánea. Conocido por sus vídeos en redes sociales, este joven madrileño amplía de esa manera su relación con Ópera de Tenerife, con la que ya colabora desde hace tres temporadas creando píldoras de contenidos interesantes, como el argumento, las curiosidades e incluso entrevistas in situ sobre las óperas programadas.