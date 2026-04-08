cultura

Jéssika Rojano dedica su nuevo espectáculo a los incomprendidos

La humorista sube este miércoles al escenario del Teatro Leal de La Laguna con su propuesta 'Ultraperiférica'
Cartel del espectáculo de este miércoles en el Leal. / DA
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El Teatro Leal de La Laguna programa hoy miércoles, a partir de las 20.30 horas, el nuevo espectáculo de la humorista Jéssika Rojano, Ultraperiférica. Con esta nueva propuesta, Rojano trata de convertir en algo divertido esa sensación tan habitual de no encajar en un lugar. Con honestidad y un marcado estilo directo y personal, la guionista y cómica de origen venezolano hablará sobre la identidad cultural, el acento, la situación política actual y las contradicciones de la vida cotidiana.

Para Jéssika Rojano, esta novedosa propuesta aborda cómo se vive “al margen de un mapa, de la sociedad y de las expectativas” y está dirigida a “quienes sienten que nunca están exactamente donde se supone que deberían estar y han aprendido a reírse de ello”. La guionista, humorista y actriz Jéssika Rojano (1984) se ha formado en disciplinas como el stand-up comedy, la interpretación, el teatro musical y el clown.

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