El artista tinerfeño Jesús Hernández Verano llega a una de las grandes citas del arte contemporáneo en Latinoamérica

Tenerife vuelve a situarse en el mapa internacional del arte contemporáneo con la presencia del artista canario Jesús Hernández Verano en Pinta Lima 2026, una de las grandes citas del sector en América Latina, que celebra su decimotercera edición del 23 al 26 de abril en la Casa Prado de Miraflores, en Lima. La feria se presenta como un punto de encuentro clave entre artistas, galerías, comisarios y coleccionistas de la región en diálogo con la escena internacional. La participación de Hernández Verano se articula a través de la galería madrileña Ponce+Robles, incluida en la Sección Principal de la feria, donde figura en el catálogo oficial con el proyecto Risveglio.
Pinta Lima define su sección principal como una plataforma integrada por una selección cuidada de galerías de distintas ciudades del mundo, elegidas por la calidad e innovación de sus propuestas, con el objetivo de visibilizar la diversidad y la excelencia de la producción artística latinoamericana. En ese contexto, la inclusión de la obra de Jesús Hernández Verano refuerza la proyección exterior de una trayectoria consolidada y estrechamente vinculada a su territorio.
Jesús Hernández Verano, formado en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y licenciado por la Facultad de Cuenca, parte del desarrollo material y conceptual de las formas de las emociones y las políticas en el entorno de los afectos. Generando aspectos relacionales, materiales y lingüísticos como punto de partida para forzar encuentros y/o desajustes entre lo experimental/emocional (lo intocable) y lo físico/objetual (lo tocable). Su práctica centrada en la escultura, el dibujo y la instalación, entendiendo el arte como un proceso relacional y de investigación, donde la instalación se presenta en relación con el espacio, los objetos en codependencia, crean múltiples lecturas y capas de significación donde todo afecta, altera y se interrelaciona, explorando con los aspectos emocionales de las interacciones y las relaciones humanas en la esfera íntima, en relación al amor, el deseo, y el duelo. Por lo tanto, el uso de las experiencias de forma autoetnográfica como materia prima, exploran lo personal y lo colectivo, así como sus amplios significados y entendimientos culturales, políticos y sociales.
Con más de veinticinco años de trayectoria, el artista ha mostrado su obra en ciudades como Valencia, Berlín, París o Nueva York, y recientemente ha vuelto a exponer en Tenerife con Temblando, me llevo el sol a la boca, presentada en TEA Tenerife Espacio de las Artes en abril de 2025.
Tras su nueva representación en la capital de España, vino su exposición Horadar la sombr, mostrando sus nuevas obras en la galería madrileña Ponce y Roble, con un exitoso resultado y acogida en el circuito de las artes que le ha permitido estar ya presente, a través de las últimas adquisiciones, en importantes colecciones privadas. Comenzaba así, un periplo de ferias artísticas, la participación en ARCO 26 y ahora en esta cita internacional latinoamericana, Pinta Lima, confirman que el artista canario cruza fronteras sin límites, contando con el apoyo para la difusión y promoción del arte de la Fundación Cajacanarias.
La presencia de Hernández Verano en una feria como Pinta Lima supone un nuevo paso en la visibilidad internacional de su trabajo y subraya, al mismo tiempo, la capacidad de los creadores canarios para integrarse en circuitos de primer nivel del arte contemporáneo. La participación en esta edición, además, sitúa una voz artística nacida en Tenerife dentro de un programa que conecta la producción latinoamericana con agentes internacionales del coleccionismo, la curaduría y las instituciones culturales.