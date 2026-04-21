José Farrujia presenta ‘Guanches. Relatos de nuestro mundo ancestral’

El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife alberga este jueves (19.30 horas), 23 de abril, con motivo del Día Internacional del Libro, la presentación de Guanches. Relatos de nuestro mundo ancestral (LeCanarien Ediciones), de José Farrujia. La cita contará con la intervención de Jesús Sebastián Díaz Armas, profesor titular de la Universidad de La Laguna (ULL) en el Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, y un coloquio entre el autor y la periodista cultural Verónica Galán. La presentación incluirá la actuación musical de la artista canaria Lajalada, que estrenará la canción Masheghó, inspirada en el libro. El acto es de entrada libre hasta completar el aforo.
Guanches. Relatos de nuestro mundo ancestral propone una inmersión literaria y documentada en el universo previo a la conquista europea, cuando los antiguos habitantes de las Islas ordenaban su cosmos mirando al cielo, convivían con sus muertos y concebían la tierra como un cuerpo vivo. El libro reúne relatos que combinan rigor histórico y sensibilidad literaria, dando voz a personajes reales y recreados para narrar la experiencia indígena antes y después de la irrupción colonial.
PERSPECTIVA
Lejos de idealizar el pasado, la obra se aproxima con respeto y perspectiva crítica a una cosmovisión quebrada por la conquista, pero nunca extinguida del todo. Los relatos muestran cómo lo guanche resistió, se transformó y se ocultó en los márgenes: en las montañas, en las cuevas, en los rituales sincretizados, en los nombres del territorio y en los silencios heredados. El volumen incorpora además textos explicativos que contextualizan los hechos narrados desde la arqueología, la etnohistoria y la reflexión patrimonial, tendiendo puentes entre la narración y el conocimiento científico.