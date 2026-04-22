La banda Postcode actúa el 20 de junio en el Búho Club con el Tenerife Peñón Fest

El Tenerife Peñón Fest amplía su programación con una nueva actividad paralela el 20 de junio en el Búho Club, en La Laguna (22.30 horas), donde el grupo canario Postcode presentará en concierto Broadcast From Nowhere, su álbum de debut. La cita se enmarca en la línea de trabajo del festival por apoyar y dar visibilidad a proyectos emergentes del panorama musical insular. Las entradas estarán disponibles en los sitios web www.tenerifepenonfest.es y en www.tomaticket.es.
Tras su lanzamiento en febrero de este año, Broadcast From Nowhere representa un paso decisivo en la trayectoria del grupo. En su universo musical resuenan ecos que van desde Coldplay, Michael Jackson y Queen hasta Harry Styles, Dua Lipa, The Weeknd, Mumford & Sons o The Killers, sin perder una identidad elegante, directa y muy personal.
El concierto será una oportunidad para verlos en casa y descubrir de cerca a una de las propuestas canarias de pop rock alternativo con mayor proyección internacional.
La incorporación de nuevas propuestas como esta refuerza la apuesta del Tenerife Peñón Fest por una programación viva y conectada con la escena musical de la Isla más allá de sus fechas principales. El festival celebrará su próxima edición los días 23 y 24 de octubre en la zona de aparcamientos del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.
Tenerife Peñón Fest cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur, con su marca Islas Canarias Latitud de Vida; el Cabildo de Tenerife, con Turismo de Tenerife y su marca Tenerife Despierta Emociones, además de su Consejería de Cultura; el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo y su marca Santa Cruz, el Corazón de Tenerife, y el Gobierno regional, por medio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). Colaboran Naviera Armas Trasmediterránea, Dorada y Pepsi-Cola.