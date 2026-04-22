La FSO vende más del 80% de sus entradas en Canarias de la gira ‘Toon Story’

La Film Symphony Orchestra (FSO) ha vuelto a conquistar al público canario. A pocos días de sus actuaciones en las Islas, la formación ya ha superado el 80% de entradas vendidas para su espectáculo Toon Story, y cuelga el cartel de localidades agotadas en dos de sus funciones programadas.
El espectáculo llega al Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, esta misma semana, del viernes al domingo, mientras que se podrá contemplar en el Auditorio de Tenerife los días 2 y 3 de mayo. En un total conciertos, más de 70 artistas sobre el escenario darán vida a algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine de animación.
La orquesta va a estar dos semanas en Canarias y para ello ha necesitado un camión de tres ejes para transportar casi una tonelada de carga, entre la que se encuentran 50 instrumentos pesados y más de 70 sistemas lumínicos y sonoros específicos para la gira. Asimismo, han desplazado a decenas de músicos en avión con los instrumentos ligeros, como flautas, oboes, clarinetes, trompetas y trompas.
El éxito en taquilla confirma el fuerte vínculo entre la FSO y el público del Archipiélago, donde la orquesta ha logrado fidelizar a miles de seguidores desde su primera visita, en 2017. “Para nosotros, Canarias es ya una parada imprescindible en nuestra gira. Llevamos más de seis años visitando las Islas, y la verdad es que la acogida del público canario siempre ha sido extraordinaria”, afirma Constantino Martínez-Orts, director de la orquesta y divulgador musical.
Trasladar un espectáculo de estas dimensiones al Archipiélago es un desafío, debido al volumen de artistas, equipo técnico e instrumental que es necesario desplazar. Sin embargo, el éxito cosechado en ediciones anteriores y la excelente acogida de sus nuevas propuestas han convertido a Canarias en una de las paradas más deseadas de la gira, consolidándose como un destino clave para la presentación de sus espectáculos.
“Es cierto que desplazarse hasta Canarias supone un esfuerzo logístico importante para toda la orquesta, pero merece absolutamente la pena. La energía del público, su cercanía y cómo vive cada concierto hacen que cada visita sea muy especial para nosotros. Por eso siempre tenemos claro que queremos volver. Canarias no es solo una parte más de la gira, es un lugar al que nos apetece regresar una y otra vez”, añade Martínez-Orts.
Con una duración de dos horas aproximadamente, el encuentro propone un viaje emocional por varias generaciones, con piezas inolvidables de títulos como Aladdin, Los increíbles, Pesadilla antes de Navidad o Cómo entrenar a tu dragón, en una cuidada puesta en escena que combina música sinfónica, espectáculo visual y un formato lleno de vida.
El alto ritmo de ventas prevé que la Film Symphony Orchestra colgará el cartel de sold out en nuevas funciones en los próximos días, consolidando el éxito de su paso por Canarias. Tras estas actuaciones, la orquesta continuará su recorrido por distintas ciudades de España con una gira que comenzó el pasado mes de octubre y que alcanzará cerca de 70 conciertos pensados para todos los públicos. “Una oportunidad única para redescubrir, a través de la música, las historias que marcaron a varias generaciones y dejarse llevar, por unas horas, a ese lugar donde la emoción y la nostalgia nos devuelven a la niñez”, destacan los promotores del espectáculo.