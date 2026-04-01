La nueva entrega del Burger Fest combina música y gastronomía en La Gomera

La plaza de Las Américas de San Sebastián de La Gomera celebra desde este jueves y hasta el sábado una nueva edición de Burger Fest Canarias, organizada por Beers Tenerife, tras su cita del pasado fin de semana en el Recinto Ferial de Tenerife.
El festival, de entrada gratuita, reunirá a una destacada muestra de establecimientos de hamburguesas del Archipiélago en La Gomera y contará además con algunos de los mejores dj del momento en las Islas. El jueves y el viernes la celebración se prolongará hasta la dos de la madrugada del día siguiente, y el sábado, hasta las cuatro.
Durante los tres días de celebración, en la que se dinamizará la Isla, que actualmente cuenta con más del 90% de ocupación, los asistentes disfrutarán de las sesiones de dj de Dailos Di Marco, Las Mellizas, Juana La Cubana, Renzzo El Selector, Tana Sandoval, J Rodríguez y Ronal Herrera, además de la actuación especial de la Orquesta Gomera.
La muestra contará con una representación de cervezas artesanales canarias, además de food trucks y carpas de gastronomía, incluyendo productos sin gluten y veganos.