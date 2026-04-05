La periodista tinerfeña Loida Cabeza publica ‘Adiestrando quimeras’

La periodista tinerfeña Loida Cabeza presenta su primera obra literaria, Adiestrando quimeras, publicada por Olé Libros. El volumen reúne una diversidad de poemas que exploran desde sentimientos personales hasta la magia de lo cotidiano, pasando por los desafíos que enfrenta la sociedad moderna. La colección refleja emociones profundas y ofrece un espacio para la introspección.
“Quise crear un espacio donde los sentimientos pudieran resonar en todas las personas. Por eso narra los desafíos, contradicciones y alegrías de nuestra vida diaria. Todo ello, invitando a redescubrir la belleza que se oculta incluso en lo más sencillo”, señala la autora.
La obra se divide en dos partes. Por un lado, Ático reúne conflictos internos que siguen siendo un tema tabú en la sociedad, abarcando desde la fragilidad emocional hasta los miedos profundos o las dudas que acompañan a la búsqueda de sentido. En contraste, Eclipse engloba versos marcados por la reconstrucción, el crecimiento personal y la aceptación. Adiestrando quimeras ya está disponible en librerías y plataformas digitales.