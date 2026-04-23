‘Las posiciones de la lengua’: la nueva temporada de ‘Por Asalto’ se inicia el sábado

TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura la nueva temporada del programa público de artes vivas Por Asalto, que estará dirigido por Sandra Santana y Violeta Gil. Las posiciones de la lengua es el título que llevarán los seis asaltos a los que las directoras se acercarán desde y con la palabra, sin olvidarse de su fisicidad y atendiendo a su capacidad transformadora. Con Las posiciones de la lengua desean abordar la relación entre cuerpo y lenguaje a través de encuentros en los que la palabra será emitida desde una perspectiva localizada y encarnada.
El programa abordará cuestiones que afectan a las relaciones entre lenguaje y corporalidad: desde las cartografías del cuerpo que se generan en la escritura a las variantes dialectales y populares de la comunicación, la investigación sobre las posibilidades del engaño que anida en el lenguaje, la hibridación de poesía y circo, la relación entre palabra y música o la importancia de la presencia en la transmisión de cuentos y leyendas de la tradición oral.
‘EL CUERPO DEL TEXTO’
La primera de las acciones tendrá lugar este sábado (18.30 horas). Andrea Allgayer, Aida González Rossi, Sophia Hidalgo, Daniela Martín Hidalgo, Juli Mesa y Ángel Sánchez Rivero participarán en el encuentro titulado El cuerpo del texto. La palabra tomará las salas del museo proponiendo un recorrido en el que escuchar, compartir propuestas y entablar conversación con seis poetas que han pensado la palabra desde los territorios de la materialidad de la letra, la presencia del cuerpo y el flujo de la oralidad. La entrada a esta actividad es de acceso libre.
Andrea Allgayer (Santa Cruz de Tenerife, 1999) trabaja como artista a la vez que continúa el grado en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna. Aida González Rossi (Santa Cruz de Tenerife, 1995) es escritora y periodista, autora de poesía, novela y ensayo. Sophia Hidalgo (Tacoronte, 2001) es autora de Costilla de bytes (2025) y ha publicado en diversas antologías. Daniela Martín Hidalgo (Arrecife, 1980) es poeta y traductora. Sus últimos libros publicados son La piel, la pulpa, el gusano, la semilla y Artesanía y otros poemas.
Juli Mesa (Arrecife, 1990) publicó su primer poemario, Soo (2023), en La Bella Varsovia gracias al I Premio Ana Santos Payán para Proyectos de Libros de Poesía. Ángel Sánchez Rivero (Gáldar, 1943), Premio Canarias de Literatura en 2018, cultiva la poesía discursiva, la poesía visual, la narrativa, la edición, la crítica y el ensayo.