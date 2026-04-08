Lidia G. Merenciano acude a las XIII Clásicas Tertulias

Arqueología para entender el presente es el título de la segunda charla de las XIII Clásicas Tertulias, el ciclo que organiza la sección canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC-Canarias), con la coordinación de Jorge García Hernández, Alejandro Martín Bolaños, Julieta Valentina Bertoldi y Víctor G. Hernández, y el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna.
SANTO DOMINGO
La cita es este viernes, a partir de las 18.30 horas, en la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo y está protagonizada por Lidia G. Merenciano, arqueóloga y antropóloga física, una de las principales divulgadoras de la arqueología en el ámbito digital. En esta ponencia, Merenciano cuestionará la idea de que el mundo clásico es un campo cerrado, mostrando cómo la arqueología continúa generando nuevos conocimientos a partir de investigaciones recientes. Mediante ejemplos como los nuevos estudios de los papiros de Herculano, vinculados a la localización de la tumba de Platón, o la recuperación de restos del faro de Alejandría, se pondrá de relieve el papel de la tecnología y el análisis crítico en el estudio del pasado.
Lidia G. Merenciano desarrolla desde 2022 una intensa labor de divulgación centrada en la arqueología. Su trabajo ha sido reconocido por distintos medios de comunicación y en la actualidad es colaboradora de elDiario.es y en Historia National Geographic, además de participar ocasionalmente en espacios divulgativos de Clan TV.
En estas plataformas aborda de manera continuada temas relacionados con la arqueología, el patrimonio y la historia antigua. Cuenta con una amplia comunidad en redes sociales, con más de 470.000 seguidores en TikTok y 280.000 en Instagram, donde su contenido cultural alcanza a audiencias diversas y contribuye activamente a la difusión y valorización del patrimonio arqueológico.
En 2024 publicó su primera novela, Penélope, con Penguin Random House, una obra en la que la arqueología y la reinterpretación del pasado desde una perspectiva crítica y contemporánea constituyen uno de sus ejes fundamentales.
La siguiente cita del ciclo, el 8 de mayo, se titula Ironía y humor en Tácito. Reír con la historiografía romana y corre a cargo de Alejandro Martín Bolaños y Juan José Batista Rodríguez. Para finalizar, el día 22 de ese mismo mes, pero en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, Óscar Hernández Abreu brinda Desmontando la leyenda negra del emperador Calígula.