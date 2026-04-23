Lola Herrera agota las entradas para su actuación en los Veranos del Taoro

El regreso de Lola Herrera a los escenarios de Tenerife ha obtenido una respuesta inmediata por parte del público. Encaro Factory, organizadora del festival Veranos del Taoro, anunció este miércoles el lleno absoluto para la actuación de la actriz, el 20 de junio, en Puerto de la Cruz. Lola Herrera visitará la ciudad turística con Camino a la Meca, una obra que cobra un carácter único al enmarcarse en su gira de despedida de los escenarios.
Tras este cartel de entradas agotadas, continúan a la venta las de la propuesta de la estrella internacional Patti LuPone, Songs from a Hat (19 de junio, 22.00 horas), así como para las funciones de Anabel Alonso (La mujer rota, día 18, 22.00), Yanely Hernández (En estado de show, 18, 20.00), Mariola Cubells junto a María Guerra (Señoras y señoras, 19, 20.00) y el show Madonna a la carta, de Melissa T (20 de junio, 20.00 horas). Se pueden adquirir en Tomaticket y la web veranosdeltaoro.com.