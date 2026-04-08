Los Llanos de Aridane abre la programación de la quinta entrega de su FestiLIJ

La quinta edición del Festival de Literatura Infantil y Juvenil Los Llanos de Aridane (FestiLIJ Aridane), una iniciativa del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en La Palma, dirigida por Elena Martínez, se celebra desde este jueves y hasta el domingo en la Biblioteca Pública Municipal María Nieves Pérez Acosta como sede principal. Las actividades también recalan en diferentes colegios y el salón de actos de la Casa de la Cultura. Previamente, se ha desarrollado, el martes y el miércoles, actividades con los centros escolares de El Paso, en la Biblioteca Antonio Pino Pérez, merced a la colaboración con su ayuntamiento.
La programación, que se puede consultar en el sitio web www.festilijaridane.com, contempla talleres para aprender, por ejemplo, a dibujar monstruos, mantener activa la creatividad o hacer radio; charlas y encuentros con autores; duelos de improvisación y cuentacuentos para todos, incluidos los bebés. El cierre del festival, el domingo, será un encadenado maratoniano de cuentacuentos. Y se grabará ante el público una función sonora escrita para la ocasión.
El festival reunirá a una veintena de autores, como el británico Steve Smallman (autor de la colección La ovejita que vino a cenar), Anna Morató (de la serie de libros De mayor quiero ser feliz), Margarita del Mazo, Sara Nicolás, Óscar Rull, Chiki Fabregat, Javier Fernández Jiménez, Gracia Iglesias, Anaïs Baranda, María Menéndez-Ponte, Rosa del Real, Santiago García-Clairac, Miguel Can, Alba Quintas, José Carlos Andrés, Miguel Calero y Eva Clemente.
Eugenia Ábalos es la autora del cartel de esta quinta edición del festival. En su ilustración, un niño y una niña están leyendo sentados entre violetas de La Palma, al tiempo que observan la presencia de chovas piquirrojas, que les sobrevuelan y que también les miran a ellos con curiosidad.