Susto por el terremoto en el Volcán de Enmedio: La lista completa de municipios de Tenerife que han “vibrado”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha actualizado los registros del terremoto de magnitud 3,5 mbLg ocurrido este jueves a las 11:13 horas en el volcán de Enmedio. Aunque el epicentro se situó a 30 kilómetros de profundidad en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, la energía elástica ha alcanzado la superficie, siendo percibida con una intensidad II en numerosos puntos de la geografía insular.
La Red Sísmica Canaria ha confirmado que el movimiento fue sentido por la población, especialmente por personas en reposo y en plantas altas de edificios.
A continuación, detallamos las localidades y barrios que han notificado oficialmente haber percibido el sismo:
Área metropolitana
La zona más poblada de la isla ha sido uno de los puntos clave de recepción. Los registros incluyen a:
- Santa Cruz de Tenerife (núcleo capitalino).
- San Cristóbal de La Laguna, específicamente en las zonas de La Cuesta, Las Chumberas y Guajara.
Zona sur
El Valle de Güímar presenta la mayor concentración de avisos por parte de los ciudadanos:
- Güímar: Se ha sentido en el casco, así como en los núcleos de Chacaica, El Socorro y San Juan.
- Arafo y Candelaria (zona de Las Cuevecitas).
- Arico: Notificado en el Porís de Abona.
- Granadilla de Abona.
Norte de Tenerife
Pese a la distancia del epicentro submarino, el temblor también se sintió en el norte:
- Icod de los Vinos (barrio de Buen Paso).
- Los Realejos (zona de Cruz Santa).
El volcán de Enmedio: un gigante submarino activo
El foco del sismo se localiza en una de las estructuras más activas del Archipiélago. El volcán de Enmedio es un coloso cuya base mide 3,5 kilómetros y su cima se encuentra a más de 1.600 metros bajo el nivel del mar. Tras ser cartografiado en 1994, se ha consolidado como el principal epicentro de la sismicidad entre las dos islas capitalinas.
Desde el IGN se recuerda la importancia de que los ciudadanos que hayan percibido el movimiento rellenen el cuestionario macrosísmico. Estos datos permiten a los científicos ajustar el mapa de intensidades y entender mejor cómo responden los diferentes terrenos de las islas ante la actividad del gigante submarino.