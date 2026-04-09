La calma matinal de este jueves se ha visto interrumpida por un fenómeno que siempre genera inquietud en el Archipiélago: un terremoto en Canarias, registro a las 11.13 horas, ha vuelto a hacer vibrar el suelo entre las dos islas capitalinas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha reportado un sismo de magnitud 3,5 mbLg localizado en la sensible zona del volcán de Enmedio, una estructura submarina que actúa como epicentro recurrente de la actividad tectónica en la región.
El sismo se produjo a una profundidad de 30 kilómetros, una distancia considerable que, sin embargo, no ha impedido que el movimiento sea sentido por la población. Según los primeros informes del IGN, el evento ha sido notificado por ciudadanos que percibieron una vibración nítida, especialmente en edificios de varias plantas.
El Volcán de Enmedio: El gigante tras el terremoto en Canarias hoy
El foco del terremoto en Canarias hoy no es casual. El volcán de Enmedio es una de las áreas de mayor actividad sísmica de todo el entorno canario. Situado estratégicamente en el canal que separa Tenerife y Gran Canaria, este coloso submarino es una montaña de dimensiones imponentes, aunque su cima se encuentre a 1.625 metros por debajo del nivel del mar.
Con una base de 3,5 kilómetros de diámetro y una altitud que oscila entre los 560 y 730 metros sobre el lecho marino, Enmedio es un recordatorio constante de la naturaleza volcánica de nuestras islas. El temblor registrado este jueves se suma al historial sísmico de la zona, que el pasado mes de febrero ya protagonizó un sismo de magnitud 4,1, el cual fue sentido en prácticamente todo el Archipiélago con una intensidad III.
¿Por qué se ha sentido el terremoto en Canarias hoy?
A pesar de que el sismo se ha localizado a una profundidad de 30 kilómetros, su magnitud de 3,5 ha sido suficiente para que la energía elástica liberada llegara a la superficie de forma perceptible. Cuando ocurre un terremoto en Canarias hoy de estas características, la percepción depende mucho del tipo de terreno y de la altura de la edificación.
El IGN se encuentra en estos momentos analizando los datos para determinar la intensidad exacta en cada punto geográfico. Es habitual que en zonas de rellenos o estructuras elevadas de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, el temblor se sienta con mayor claridad. Las autoridades insisten en que, por el momento, no se han reportado daños estructurales ni incidentes personales de gravedad.
Datos técnicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN)
La Red Sísmica Canaria, operada por el IGN, mantiene una vigilancia 24/7 sobre estos fenómenos. Los parámetros del terremoto en Canarias hoy son claros:
- Magnitud: 3,5 mbLg.
- Profundidad: 30 kilómetros.
- Ubicación: 28.16 grados norte, 16.12 grados oeste (Canal Tenerife-Gran Canaria).
- Hora del registro: Este jueves por la mañana.
Es fundamental que aquellos ciudadanos que hayan sentido el movimiento colaboren con el IGN rellenando el cuestionario macrosísmico. Estos datos “humanos” son el complemento perfecto para los sensores tecnológicos, permitiendo dibujar un mapa de intensidades mucho más preciso.
Antecedentes y contexto sísmico en el Archipiélago
No debemos olvidar que Canarias es una región viva geológicamente. El terremoto en Canarias hoy en el volcán de Enmedio es parte del proceso natural de reajuste de las placas y la actividad volcánica latente. Desde que el volcán fue cartografiado por primera vez en 1994, se ha convertido en el principal “termómetro” de la sismicidad entre las islas capitalinas.
La comunidad científica sigue muy de cerca estos sismos, ya que, aunque el de hoy no sea de gran magnitud, la repetición de eventos por encima de 3,0 mbLg obliga a reevaluar constantemente los modelos de riesgo. El canal entre islas es un punto de fricción tectónica que requiere una monitorización exhaustiva.