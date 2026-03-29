Un nuevo terremoto en el Teide acaba con más de 10 días de “calma”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado en la tarde de este domingo, 29 de marzo, un movimiento sísmico en Las Cañadas del Teide, en Tenerife.
Este evento se produce tras un periodo de más de diez días de “calma” en el subsuelo de esta zona de la Isla, rompiendo la tendencia de ausencia de movimientos que se mantenía desde mediados de mes.
Según los datos oficiales del sistema de vigilancia, el sismo ha tenido lugar a las 17:01 horas (UTC), alcanzando una magnitud de 1,5 mbLg.
Los analistas han situado el hipocentro de este movimiento a una profundidad de 17 kilómetros, una cota que se mantiene dentro de los rangos habituales observados durante la actividad inusual iniciada el pasado mes de febrero.
Fin al silencio sísmico en el Teide
Este nuevo registro es el primero que se detecta desde que finalizara la última racha de eventos híbridos y pulsos de baja frecuencia. Cabe recordar que entre el 13 y el 16 de marzo, la red de vigilancia contabilizó hasta 84 eventos, de los cuales se localizaron 59, todos ellos con magnitudes inferiores a 1,8 mbLg.
Desde entonces, el silencio sísmico había sido la tónica predominante bajo dicha zona de la geografía insular. El evento de hoy reabre el seguimiento pormenorizado de una zona que ha concentrado el mayor volumen de actividad sismovolcánica en las últimas semanas.
Sin riesgo de erupción a corto plazo
A pesar de la aparición de este nuevo sismo, el IGN recuerda que estos eventos no aumentan el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife. Los expertos insisten en que esta sismicidad forma parte del proceso inusual bajo seguimiento, pero que los parámetros actuales no indican una evolución hacia un proceso eruptivo inminente.
La red de vigilancia volcánica en España cuenta con más de 100 estaciones y equipos de muestreo distribuidos estratégicamente por Tenerife. Esta infraestructura permite monitorizar en tiempo real cualquier variación en la sismicidad, la deformación del terreno o la geoquímica de los gases volcánicos.
Los técnicos del IGN realizarán ahora un análisis pormenorizado de la señal detectada esta tarde por si fuera necesario actualizar la magnitud o localizar microseísmos asociados que no hayan sido detectados por el sistema automático.