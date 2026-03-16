El IGN detecta 84 eventos sísmicos en el Teide este fin de semana

La actividad sismovolcánica inusual bajo la isla de Tenerife, que se inició el pasado mes de febrero de 2026, continúa presente aunque con una intensidad menor a la registrada la semana anterior.
Según el último informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), entre el 13 y el 16 de marzo se han contabilizado decenas de eventos híbridos y pulsos de baja frecuencia, principalmente en la zona de Las Cañadas del Teide.
El sistema automático de vigilancia ha detectado un total de 84 eventos, de los cuales los analistas han podido localizar 59 terremotos. Las magnitudes de estos sismos son bajas, situándose todas por debajo de 1,8 mbLg.
El organismo advierte de que, debido a la debilidad de las señales analizadas hasta el momento, las cifras de eventos y los rangos de magnitudes ofrecidos tienen carácter provisional. Una vez se realice un análisis pormenorizado, el número de eventos localizados podría incrementarse.
Datos de la actividad durante el fin de semana
La actividad más destacada se concentró en dos intervalos específicos durante el sábado y el domingo:
- Sábado 14 de marzo: Pulso de actividad entre la 1:30 y las 5:30 horas.
- Domingo 15 de marzo: Segundo pulso de eventos de baja frecuencia entre las 7:30 y las 10:30 horas.
Los terremotos se han localizado a profundidades que oscilan entre los 8 y los 21 kilómetros por debajo del nivel del mar. Estos datos confirman que la actividad mantiene una profundidad mínima similar a la observada en semanas precedentes, sin que se hayan detectado enjambres de eventos repetitivos o señales con periodicidad temporal.
Sin riesgo de erupción a corto plazo
El IGN ha sido taxativo al respecto: la aparición de este tipo de eventos LP (baja frecuencia) e híbridos no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife. Los expertos explican que esta sismicidad forma parte de la actividad inusual bajo seguimiento, pero no indica una evolución inmediata hacia un proceso eruptivo.
Como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, el instituto mantiene operativa una red de más de 100 estaciones y equipos de muestreo en la isla. Esta infraestructura permite monitorizar en tiempo real parámetros críticos como la sismicidad, las deformaciones del terreno y la geoquímica.