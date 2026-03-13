Luz verde al plan de Santa Cruz ante una erupción en el Teide: polideportivos y vigilancia de agua y luz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido adelantarse a cualquier escenario adverso. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha decretado la creación de una comisión técnica específica para diseñar y ejecutar un plan de acción ante una eventual erupción en el Teide. La medida, aunque preventiva, responde a una realidad que el propio regidor ha calificado de excepcional.
“No quiero alarmar a nadie, pero sí transmitir que el Ayuntamiento está en modo preventivo y se prepara para intervenir. Los científicos lo han dicho: lo que está ocurriendo no es algo normal”, subrayó Bermúdez durante su comparecencia para explicar este nuevo decreto.
Control de suministros críticos: agua y energía
Uno de los pilares del plan es la supervisión de las infraestructuras críticas. En caso de una erupción, aunque la capital no se vea afectada directamente por las coladas de lava, el impacto en las redes de abastecimiento podría ser significativo. Por ello, la comisión analizará con lupa el suministro de agua y la red eléctrica, asegurando que la ciudad pueda seguir funcionando y prestando servicio a sus ciudadanos y a quienes busquen refugio en ella.
Polideportivos y el apoyo del Real Club Náutico
La capital tinerfeña se prepara para ser el gran centro logístico y humanitario de la isla. El plan contempla la habilitación de polideportivos municipales para el albergue temporal de personas evacuadas de otros municipios que pudieran verse más afectados por la actividad volcánica.
En este sentido, el alcalde ha revelado en declaraciones a Televisión Canaria que instituciones emblemáticas como el Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) ya han ofrecido sus instalaciones y recursos para colaborar en lo que fuera necesario, demostrando la unidad civil ante una posible emergencia.
Un comité de expertos bajo estricta confidencialidad
El nuevo órgano estará presidido por el coordinador general de Infraestructuras y Emergencias y contará con directivos de áreas clave como Seguridad Ciudadana, Sostenibilidad Ambiental y Gestión Presupuestaria.
La misión de este comité es emitir un informe técnico detallado con todas las medidas preventivas. El alcalde ha hecho especial hincapié en que este documento tendrá carácter confidencial, extremando las precauciones en su manejo para evitar interpretaciones erróneas, pero garantizando que la coordinación con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias sea total y efectiva.
Con esta decisión, Santa Cruz de Tenerife se sitúa a la vanguardia de la prevención, priorizando la gobernanza del dato y la preparación logística ante un fenómeno natural que, aunque de riesgo bajo en probabilidad, exige una respuesta institucional inmediata y profesional.