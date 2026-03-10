Bermúdez: “Lo que está ocurriendo en El Teide no es algo normal y Santa Cruz tiene que estar preparada”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, aclaró ayer la decisión de decretar la creación de una comisión técnica para implementar un plan de acción ante una eventual erupción volcánica en El Teide.
“No quiero alarmar a nadie, pero si transmitir el mensaje de que el Ayuntamiento está en modo preventivo y se prepara en caso de tener que intervenir, porque está claro, y así lo han dicho los científicos, que lo que está ocurriendo no es algo normal”.
Bermúdez indicó que “en caso de una posible erupción volcánica entendemos que, como Ayuntamiento de la capital, tenemos un papel a desempeñar en cualquiera de las situaciones que se puedan producir. Aunque el riesgo es bajo, esto no resta que tengamos que colaborar en la toma de decisiones para ayudar con el resto de la Isla, pues tendríamos que acoger a gente o tomar decisiones con el suministro de agua. Estas cuestiones son las que quiero que analicen todos los servicios municipales”.