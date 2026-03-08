santa cruz

Santa Cruz se prepara ante una erupción en Tenerife: el plan de Bermúdez para blindar la capital

El Ayuntamiento activa una comisión técnica ante el "papel clave" de la capital en la gestión logística, humanitaria y de acogida de afectados ante un eventual proceso eruptivo en la Isla
José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, impulsa un plan técnico para blindar logísticamente la capital ante una eventual erupción volcánica en la Isla. DA
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha decretado la creación de una comisión técnica específica para la implementación de un plan de acción ante una eventual erupción volcánica en la Isla. Este nuevo órgano tendrá la misión de asistir al regidor en la evaluación de escenarios y la propuesta de medidas preventivas estratégicas.

A pesar de que las probabilidades de afección directa por coladas en la capital son reducidas debido a su ubicación geográfica, Bermúdez justifica la medida por el papel clave que desempeñaría la ciudad.

Según el alcalde, Santa Cruz sería fundamental en la gestión logística, humanitaria y administrativa, especialmente en lo relativo a la acogida y refugio temporal de población afectada de otros municipios tinerfeños.

Coordinación institucional e infraestructuras críticas

El Ayuntamiento mantiene contacto permanente con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para el seguimiento de la situación actual. Esta coordinación institucional busca garantizar el apoyo a la continuidad de los servicios esenciales y la planificación de contingencias en las infraestructuras críticas de la capital.

La comisión estará bajo la presidencia del coordinador general de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad, quien tendrá la facultad de emitir las instrucciones necesarias para regular el funcionamiento del órgano y asegurar la operatividad de las áreas implicadas.

Composición del comité de expertos

El decreto de Alcaldía establece que la comisión técnica contará con la participación de personal funcionario y los siguientes órganos directivos:

  • Dirección general de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos.
  • Dirección general de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación.
  • Dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
  • Jefatura de sección de Gobernanza y Calidad del Dato.

Informe de medidas y confidencialidad

La citada comisión tiene el encargo de emitir un informe detallado que recoja las medidas preventivas a adoptar en el ámbito municipal. Este documento deberá definir un modelo de gobernanza que permita una coordinación efectiva entre las áreas municipales y el resto de administraciones afectadas.

El decreto subraya que el contenido de dicho informe tendrá carácter confidencial, por lo que se deberán extremar las precauciones en su manejo. Una vez entregado el documento, se evaluará la necesidad de mantener la vigencia de esta comisión técnica de forma permanente.

