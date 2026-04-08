María Guerra y Mariola Cubells ponen en escena ‘Señoras y señoras’

CajaCanarias continúa este jueves con su ciclo cultural Primavera en la Fundación con el espectáculo Señoras y señoras, protagonizado por las periodistas María Guerra y Mariola Cubells, un espectáculo teatral que pone el foco en las mujeres nacidas en los años 60, una generación que ha derribado los esquemas que la sociedad diseñó para ellas.
La cita, con las localidades prácticamente agotadas, tendrá lugar a las 20.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Toda la información, así como la venta de entradas, se encuentra disponible en la web www.cajacanarias.com.
Basado en el libro Mejor que nunca, de Cubells, el espectáculo combina experiencias personales, testimonios y reflexiones literarias con apoyo audiovisual. La obra explora cómo estas mujeres, dueñas de su destino como nunca antes, han redefinido los conceptos de edad y vida. A través de historias personales, testimonios, reflexiones literarias y humor, se desvela la transformación íntima y social de una generación de la que poco se ha hablado. Señoras y señoras también estará en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma este sábado.