Nace el Premio de Novela Negra Ángeles Alonso

Coincidiendo con la conmemoración del Día del Libro, este jueves se presentó la primera edición del Premio Internacional de Novela Negra Ángeles Alonso. Impulsado por la editorial Baile del Sol, Wine & Cheese Bar y Producciones Mirmidón, el reconocimiento tiene como objetivo fomentar la creación literaria en el ámbito de la novela negra y rendir homenaje a la figura de Ángeles Alonso Español (1966-2025), editora y gestora cultural en el desarrollo del sector editorial en Canarias.
El premio cuenta con una dotación económica de 3.000 euros, además de la publicación de la obra. El plazo de recepción de originales se abrirá el 15 de junio y se cerrará el 1 de octubre. El fallo del jurado se dará a conocer el 23 de abril de 2027.
El certamen nace como tributo a Ángeles Alonso, cofundadora de Baile del Sol y figura clave en la promoción de voces literarias diversas, cuyo compromiso con la literatura sin fronteras y su impulso a la cultura dejaron una huella profunda tanto en Canarias como en el ámbito internacional. Alonso inició su andadura en los años 90, como parte de un colectivo cultural que buscaba dar voz a escritores noveles y consolidar una literatura canaria sin fronteras geográficas.
Además de su labor editorial, fue presidenta del SILA (Salón Internacional del Libro Africano), celebrado en Tenerife, un espacio que fomentó el diálogo intercultural y la visibilidad de las letras africanas en el ámbito hispano. También fue promotora de la primera asociación de editores de Canarias, contribuyendo a la profesionalización y cohesión del sector editorial en las Islas. Con una trayectoria que se desarrolló durante más de tres décadas, su trabajo fue reconocido por instituciones como Casa África, con la que colaboró en la edición de su colección literaria y en encuentros internacionales de hispanistas.