Natalia Millán se une este domingo a los ‘monstruos’ de ‘Una mala noche’

Aarón Gómez recibe este domingo en Una mala noche (la tiene cualquiera) a Natalia Millán, una de las actrices más versátiles y reconocidas del panorama español, protagonista de grandes musicales, como Cabaret, Chicago y Billy Elliot, que encarnará a Morticia en la nueva producción de La Familia Addams, cuyo estreno está previsto en septiembre en Madrid. El late night de referencia de Televisión Canaria se emite sobre las 23.55 horas.
El elenco de humoristas, formado en esta ocasión por Víctor Hubara, Carmen Cabeza y Jorge Galván, desplegará sketches, improvisaciones y mucha comedia inspirada en criaturas tenebrosas, leyendas urbanas y terrores cotidianos, todo bajo el leitmotiv monstruos.
En el Talent Chou, capitaneado por Ninfa, brillarán una cantante y un monologuista dispuestos a elevar aún más la energía del plató y a poner el broche musical y humorístico a la semana. Para rematar esta mala noche, Sarah Lómore y Ceci Wallace se sumarán a Aarón Gómez en La Bajadita, donde el equipo bajará revoluciones entre risas, confidencias y el particular sello del programa.