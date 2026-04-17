Pablo Carbonell regresa a ‘Una mala noche’ para celebrar el programa 100

El late night de Televisión Canaria Una mala noche (la tiene cualquiera) alcanza este domingo su programa número 100 con una entrega muy especial presentada por Aarón Gómez y marcada por la participación de todos los artistas colaboradores del espacio. La cita, que comienza sobre las 23.55 horas, contará con la visita de Pablo Carbonell, polifacético músico, actor y humorista que pasó por el programa en su primera temporada y regresa ahora para sumarse a la celebración.
El icónico vocalista y fundador de Los Toreros Muertos presentará su nueva obra de teatro, Género de dudas, en una noche en la que también se integrará en la propuesta creativa del programa, marcada en esta ocasión por el leitmotiv los multiversos. Bajo esta premisa, el presentador y el equipo artístico asumirán roles alternos en improvisaciones hilarantes.
La entrega contará asimismo con la sección Talent Chou, liderada por Ninfa, en la que participarán cuatro artistas destacados en canto, baile, magia y humor, elevando la energía de un capítulo concebido como una auténtica fiesta televisiva.
El equipo de colaboradores del programa, formado por Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Rosario Pardo, Ninfa, Satomi Morimoto, Roberto Kamphoff, Sarah Lómore y Cristito, participará al completo en una edición pensada para celebrar por todo lo alto una cifra redonda de un espacio ya imprescindible en la parrilla de Televisión Canaria.
Desde que José Mota y Marta González de Vega apadrinasen la primera emisión, por Una mala noche han pasado destacados invitados, tanto del ámbito nacional como canario. Tampoco han faltado las actuaciones musicales en directo ni la participación de nuevos talentos, convirtiéndose en un referente del entretenimiento irreverente en las noches canarias.