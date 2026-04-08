Pablo Ferrández viene a la Isla para interpretar un concierto de Shostakóvich

La Sinfónica de Tenerife presenta esta semana Romper el silencio, un programa que reúne a los compositores Ethel Smyth, Dmitri Shostakóvich y Johannes Brahms en un recorrido por tres formas de afirmar la identidad propia frente a la presión del contexto a través de la música. Con la dirección de Pablo González, el concierto tendrá lugar este viernes (19.30 horas) en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, con el violonchelista madrileño Pablo Ferrández como su principal voz expresiva.
“Este programa propone un intenso viaje emocional que atraviesa tres formas muy distintas de afrontar la lucha interior y la afirmación personal”, explica Pablo González, director principal invitado de la formación. “Tres compositores, tres lenguajes y tres momentos históricos convergen en una misma idea: la música como respuesta a la adversidad, como afirmación de la propia voz frente al destino”.
La obertura de The Wreckers (1904), de Ethel Smyth, abre el concierto con una escritura “rica en color y en fuerza narrativa”, resume González. Compositora y figura vinculada al movimiento sufragista, Smyth plantea “un universo de pasiones humanas y de conflicto moral” que se traduce en una música de gran intensidad rítmica y expresiva.
EMOCIÓN CONTENIDA
El programa continúa con el Concierto para violonchelo nº 1 (1959) de Shostakóvich, una partitura de gran exigencia técnica y profundidad expresiva. “La obra oscila entre la ironía, la tensión rítmica y una emoción contenida de gran intensidad”, señala González, quien subraya que en Pablo Ferrández encuentra “un intérprete de excepcional sensibilidad y profundidad expresiva, capaz de sostener ese equilibrio entre tensión y lirismo que exige la obra”.
La segunda parte estará dedicada a la Primera Sinfonía (1876) de Johannes Brahms. En ella, el compositor alemán afronta la influencia de Ludwig van Beethoven para desarrollar un lenguaje propio, en un proceso que conduce desde la tensión inicial hacia una “gloriosa afirmación final”.
El público podrá asistir al Mirador musical, un encuentro previo con los artistas invitados que tendrá lugar a las 18.45 horas en la Galería Castillo del Auditorio. La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música organiza también una charla divulgativa (18.30 horas) en la Sala Avenida, impartida por Lourdes Bonnet.
Para este concierto estará además disponible la Lanzadera Sinfónica, un servicio gratuito de guaguas de Titsa que conecta distintos puntos del norte y sur de la Isla con el Auditorio. Las plazas pueden reservarse hasta las 23.00 horas del día anterior al concierto.