Los Premios Terra distinguen la excelencia en el patrimonio mundial

La quinta edición de los prestigiosos Premios Terra, que promueve la Fundación DIARIO DE AVISOS, volvió a distinguir anoche en la ciudad de La Laguna la excelencia en el patrimonio mundial, en el marco de una brillante ceremonia de entrega de los galardones que tuvo lugar en el emblemático Teatro Leal.
Estos premios de carácter internacional nacieron en el año 2022 con la voluntad de reconocer y poner en valor las más excepcionales y singulares iniciativas por la mejora y conservación de los Patrimonios de la Humanidad declarados por la Unesco, y que, por su naturaleza innovadora y ejemplar labor, hayan aportado un valor añadido al enriquecimiento y protección de bienes naturales y culturales.
Así, en esta quinta edición, los Premios Terra se consolidan en su propósito de seguir reconociendo los logros alcanzados en diversos ámbitos por entidades y personas de diferentes países que luchan por la protección, preservación y difusión del legado cultural y natural del planeta, subrayando la importancia de la memoria histórica, la innovación, la creatividad y la sostenibilidad.
Cinco galardonados
Los Premios Terra han reconocido en esta edición 2026 a cinco galardonados de diferentes partes del mundo: la Gran Barrera de Coral (Australia), Machu Picchu (Perú), el Centro Histórico y Puente Viejo de Mostar (Bosnia y Herzegovina), el mariachi (México) y a Miguel Delibes de Castro (España), biólogo, investigador y referente del conservacionismo español.
La ceremonia de entrega de los galardones tuvo lugar anoche en La Laguna, sede anfitriona un año más de los Premios Terra y única ciudad de Canarias declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en el año 1999. El acto contó con la asistencia de numeroso público y de representantes institucionales y sociales de diferentes ámbitos de toda la Isla, así como el presidente del Grupo Plató del Atlántico y de la Fundación DIARIO DE AVISOS, Lucas Fernández, entre otros.
El toque musical de la noche lo puso Mariachi Mencey Azteca, que interpretó algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio mariachi, llenando de ritmo y esencia mexicana el teatro.
Los Premios Terra, impulsados por la Fundación DIARIO DE AVISOS, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como con la del Gobierno de Canarias, Limpiezas Apeles, Grupo Jesumán, Canarias.com, ASSAP, Quintercon y Grupo Camper.