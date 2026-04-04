inmigración

Rescatan a 47 personas a bordo de un cayuco en Gran Canaria

El pesquero mantuvo a la vista a la neumática hasta la llegada de la unidad de rescate
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Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a un total de 47 personas migrantes a bordo de una neumática que fue localizada navegando a 27 millas al sur de Gran Canaria.

El avistamiento fue notificado, sobre las 11.00 horas, por el pesquero ‘Julio y Olga’ al centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas de Gran Canaria, que entonces movilizó a la guardamar Urania, según ha informado el organismo estatal a los medios.

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El pesquero mantuvo a la vista a la neumática hasta la llegada de la unidad de rescate, que arribó a la zona sobre las 13.00 horas.

Los migrantes rescatados, en su mayoría de origen magrebí, se encontraban en aparente buen estado de salud. Previsiblemente, arribarán al puerto de Arguineguín sobre las 14.40 horas.

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