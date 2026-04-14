El Consejo de Ministros autoriza que 100 millones de la RIC vayan a rehabilitar viviendas en las Islas

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Gobierno canario a que 100 millones de euros de los fondos acogidos a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) se destinen a rehabilitación de viviendas protegidas.
“Es algo muy importante, capital para Canarias, también para el medio ambiente”, asegura el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en unas declaraciones difundidas por su departamento.
La RIC es uno de los instrumentos más potentes del Régimen Económico y Fiscal (REF), un sistema que reduce notablemente la tributación de los beneficios empresariales generados en Canarias a condición de que se reinviertan en las Islas en determinado sectores.
Además, Torres precisa que, de las ayudas por valor de 30 millones de euros que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes para el sector primario de toda España, 21 millones corresponden a Canarias.
Y destaca también el efecto que tendrá en las Islas el proceso de regularización de inmigrantes que se pone en marcha esta semana.
“Regularizar a quienes vienen a aportar lo mejor de sí mismos es un hecho clave, justo y que también hace crecer económica y socialmente al país”, argumenta.
Hoy el #CMin adopta medidas clave para Canarias:— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) April 14, 2026
🇮🇨100M€ para inversión: vivienda protegida, medio ambiente e infraestructuras
🌾 +21M€ para el sector primario (POSEI)
🇪🇺 +1,5M€ Feader también para sector primario
🚢 2,5M€ para retirar pateras y cayucos de los muelles.… pic.twitter.com/h0WGvteuUX