RTVE Canarias emite el documental ‘Valientes’, un Camino “sanador” tras el cáncer infantil

Radiotelevisión Española en Canarias emitirá este domingo 26 a las 11.00 horas el documental ‘Valientes’, una producción de la Fundación Pequeño Valiente que narra la experiencia de una decena de padres y madres de niños con cáncer en el Camino de Santiago.
El documental, dirigido por Fabián Figueroa, acerca al espectador a este viaje “sanador y curativo” en el Camino Inglés desde Ferrol (A Coruña), junto a diez padres y madres y tres profesionales.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Jerez, que ha invitado a la ciudadanía a ver el documental este domingo y revivir la “experiencia”, que busca servir de “herramienta para otros padres que pasan por lo mismo o que están entrando en el proceso”.
Como ha explicado, “en ese momento es importante conocer a otros padres o madres veteranos, que nos encaminen, que nos muestren que hay esperanza”.
El Camino de Santiago fue para estos peregrinos “un camino del que nos llevamos cosas pero, sobre todo, dejamos cosas”, ha dicho, “necesario para desprendernos de la incertidumbre y el miedo y acompañarnos mutuamente en un viaje de compartir experiencias”.
El documental ‘Valientes’ narra ese “camino de sanación” porque aunque son los menores los enfermos de cáncer, “también a los ciudadores les quedan quedan cicatrices”, que en este Camino “normalizamos” para así “seguir caminando hacia una vida normal que nos alivie”.
De la misma forma se han expresado algunos de los padres y madres que fueron peregrinos y que hacen realidad este documental.
Este es el caso de Gustavo, padre de una niña diagnosticada con apenas dos años y medio y que ya está en proceso de remisión.
“Fue una experiencia inolvidable para sanar y cerrar heridas y que esas cicatrices vayan desapareciendo un poco”, ayudándoles a “normalizar y volver a llevar una vida normal con cicatrices y recuerdos”.
Como ha señalado, “hacer el Camino nos sirvió a mi pareja y a mí para cerrar una etapa de la enfermedad y pasar página”.
La misma sensación ha explicado Sandra, que ha definido esta experiencia como “un camino sanador, de compartir experiencias y poder al fin ir vaciando esa mochila”.
Estas historias, reflejadas en el documental ‘Valientes’ serán parte de la programación de Radiotelevisión Española en Canarias este domingo 26 a las 11.00 horas en el canal regional, aunque ya se busca fecha para su emisión nacional.
Así lo ha adelantado la directora de RTVE en Canarias, Francisca González, que ha confesado que al conocer este trabajo no tuvieron duda de que “tenía que estar en la televisión pública, porque está para eso”.
El documental, en sus 80 minutos, “resume experiencias que cambiaron la vida” de sus protagonistas, mostrando no solo sus trayectorias vitales sino “el desmontaje y montaje de nuevo de sus vidas”.
‘Valientes’ se emitirá el domingo a las 11.00 horas “para darle la dimensión y visibilidad” que merece, ha dicho González, “orgullosa” de que el pase del documental sea “la antesala de esa Gala Pequeño Valiente en el mes de noviembre y que contará con RTVE”.
El presentador y uno de los impulsores de esta gala, Roberto Herrera, ha destacado que esta emisión en abierto del documental “acerca una experiencia que va a ayudar a otros padres que están, o están por pasar, por esta durísima enfermedad”.
El documental “es precioso, emotivo y educativo” y resulta “importante” que RTVE “enseñe y muestre así la labor de la Fundación, de los padres y madres” porque es importantísimo que contemos y descubramos que cuando se detecta la enfermedad a un niño hay apoyo y esperanza”.