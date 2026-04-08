alto voltaje

Trump, de autonominarse al Nobel de la Paz a amenazar con liquidar una civilización

Horas después llegaba un nuevo bandazo y se abría a otra prórroga
Trump, de autonominarse al Nobel de la Paz a amenazar con liquidar una civilización
Trump, de autonominarse al Nobel de la Paz a amenazar con liquidar una civilización. | EP
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DONALD TRUMP sigue empeñado en contraprogramar los éxitos de la misión Artemis II en su periplo lunar.

El mandatario, que se autonominó candidato al Premio Nobel de la Paz de este año, proclamó ayer a los cuatro vientos que “una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás”, si el régimen de los ayatolás no acataba su ultimátum para aceptar un acuerdo de paz que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz.

Horas después llegaba un nuevo bandazo y se abría a otra prórroga.

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