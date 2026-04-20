Elías Bacallado Hernández nació en La Esperanza en 1933. Fue el alcalde de su municipio de El Rosario entre 1962 y 1983, siendo entonces el más joven de España. Protagonista de la política local rosariera durante más de dos décadas, su trayectoria estuvo marcada por el compromiso institucional y su contribución al desarrollo de su municipio y de la isla. Destacó por su bondad, su espíritu de ayuda y su disposición hacia los demás.
Con 15 años emigró a Venezuela, como otros miles de canarios, en busca de un futuro mejor. Viajó de polizón en la bodega del Begoña, desembarcando en La Guaira. Durante diez años prosperó con esfuerzo y trabajo. Comenzó de repartidor por Caracas, trabajó para una empresa estadounidense y, por último, montó un almacén de distribución al mayor.
En una visita a la Isla lo convencieron para ser alcalde de su municipio. Unos amigos que eran del régimen e incluso el propio alcalde saliente, Maximino Bacallado, se lo pidieron. Era la época de la dictadura en la que “uno no se podía negar” a determinadas peticiones. “No tenía ni idea de lo que era ser alcalde, venía de vacaciones por tres meses y me quedé”, recordó.
Bacallado Hernández también dirigió su municipio natal durante los primeros pasos de la democracia, cuando en 1979 fue elegido en las elecciones bajo las siglas ERU, El Rosario Unidos.
Durante su mandato se dedicó al servicio público y al progreso de El Rosario. Promovió el bienestar de su municipio en su mandato y generó múltiples acciones que fomentaron el orgullo de pertenencia de sus vecinos, como dignificar la manta esperancera como símbolo de canariedad.
En diciembre de 1972, Bacallado formalizó la cesión de un tercio de los terrenos de El Rosario a Santa Cruz de Tenerife, lo que permitió la expansión y el desarrollo de la capital al sur.
Fundador de ATI
Bacallado fue un político con visión de futuro que procuraba anticiparse a los problemas. Tras la desaparición de la UCD, fue uno de los cuatro alcaldes fundadores en 1983 de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), una relación en la que también estaban Froilán Hernández (Granadilla), Alfonso Fernández (La Victoria) y Francisco Sánchez (La Orotava). “Ante una Gran Canaria que nos estaba echando la pata encima, necesitábamos una sociedad tinerfeña fuerte y viva, partiendo del movimiento vecinal”.
ATI logró buenos resultados gracias a figuras como Hermoso, en Santa Cruz, Rivero, en El Sauzal, consolidando su éxito en La Victoria, Granadilla o La Orotava. Bacallado fue el único fundador que no logró repetir, y cedió el bastón de mando a Macario Benítez, alcalde durante 32 años.
Su legado lo continuó AIC (Agrupaciones Independientes de Canarias), fundada en 1986, que se convirtió en Coalición Canaria en 1993.
Elías Bacallado, el rigor y la honestidad que siempre han caracterizado al DIARIO DE AVISOS
En la faceta empresarial, Elías Bacallado Hernández fue uno de los artífices en 1976 de la refundación en Tenerife del DIARIO DE AVISOS, que había nacido en La Palma en 1890. Presidente ejecutivo del Decano hasta 2015, ejercía la Presidencia Honorífica.
Sucedió en la presidencia del Consejo de Administración de Canavisa (Canaria de Avisos S.A.) a José Fumero y Pedro Modesto Campos, y potenció el grupo editorial con nuevos soportes audiovisuales y digitales. Bacallado simbolizó los inicios de la empresa que ha ido cubriendo etapas sin sobresaltos, con la estabilidad de un proyecto bien dimensionado.
Bajo su liderazgo el DIARIO DE AVISOS se consolidó como una de las referencias informativas en las Islas. Fue uno de los hombres que más peleó por hacer de esta cabecera una gran empresa informativa. Potenció el grupo editorial con nuevos soportes audiovisuales y digitales. En su última etapa, Bacallado dirigió la transición a una nueva propiedad a cargo del Grupo Plató del Atlántico, presidido por Lucas Fernández, que adquirió en 2015 el Grupo Canavisa.
Por su trayectoria y compromiso con un modelo de comunicación sin precedentes en la historia del periodismo canario, que se asienta en una vocación superadora del pleito insular y en una información basada en el rigor y la defensa de los intereses de todas las islas, Bacallado desempeñaba la presidencia honorífica de Canavisa, empresa editora de DIARIO DE AVISOS.
Por otro lado, Elías Bacallado también participó en los primeros pasos de una cooperativa de crédito que, con la denominación de Caja Rural Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la actualidad es CajaSiete Caja Rural.
Entre los componentes del primer consejo rector estaban su presidente fundador, Pedro Modesto Campos Rodríguez, que fue presidente desde 1962 hasta su fallecimiento en 1998, y Federico Isidro Sánchez, que la dirigió hasta 1990. Por su parte, Bacallado dirigió la sucursal de La Esperanza, una de las primeras que se abrieron en la Isla.
Fue el sostén y baluarte de esta casa. Se ha ido una de las señas de identidad de toda la familia que forma el Decano.