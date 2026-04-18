Vinopop se instala en Tenerife el 23 de mayo

El Polvorín de Taco, en La Laguna, alberga el 23 de mayo la primera edición de Vinopop en Tenerife. Organizada por Moon World, la iniciativa nace con el objetivo de fusionar lo mejor de la cultura vitivinícola con la música en directo, creando un espacio donde los sentidos son los verdaderos protagonistas.
Vinopop propone un formato que combina degustaciones de vinos de alta calidad, gastronomía local y una programación musical centrada en el pop español. Sobre el escenario se darán cita artistas de reconocido prestigio, como Café Quijano, Tennessee y Da Igual, junto a dos espectáculos de tributo dedicados a Estopa y Joaquín Sabina, que repasarán algunos de los temas más emblemáticos de sus respectivas trayectorias.
Café Quijano, uno de los grupos más representativos del panorama musical español, aportará su inconfundible estilo que fusiona pop latino y bolero. Tennessee llevará al escenario su sonido basado en el doo wop y el pop clásico, evocando la esencia de décadas pasadas con un repertorio lleno de nostalgia y ritmo. Completando el cartel, Da Igual ofrecerá una propuesta fresca y contemporánea, conectando con nuevas generaciones y aportando diversidad.
A estas actuaciones se suman los tributos a Estopa y Joaquín Sabina, dos referentes de la música española, cuyas canciones forman parte de la memoria colectiva. Estos espectáculos permitirán al público revivir grandes éxitos en un formato enérgico y cercano, pensado para cantar y disfrutar.
Más allá de la música, Vinopop destaca por su apuesta gastronómica y enológica. La experiencia maridará vinos canarios con referencias de bodegas de la Península, como Emilio Moro y Menade, ofreciendo una degustación que combina tradición, calidad e innovación. Este recorrido por el mundo del vino se complementa con una selección de quesos, gastronomía y repostería autóctona de Gran Canaria, diseñada para poner en valor los sabores del Archipiélago.
El espacio de El Polvorín de Taco acogerá además diferentes zonas dedicadas a tiendas, terrazas, exposiciones y actuaciones en directo, generando un ambiente dinámico y envolvente que invita a disfrutar con calma de cada propuesta. La combinación de música, vino y gastronomía convierte a Vinopop en una propuesta completa, pensada tanto para el público local como para visitantes.
Con esta primera edición en Tenerife, Vinopop aspira a consolidarse como una cita de referencia dentro del calendario cultural y de ocio de Canarias. Una vivencia genuina dirigida a quienes buscan algo más que una celebración convencional: una oportunidad para compartir, descubrir y disfrutar de lo mejor del vino y la música en un entorno único.