‘Dramas para leer. Lectura y coloquio’ clausura en TEA el ciclo de pensamiento dedicado a Manolo Millares

TEA Tenerife Espacio de las Artes clausura este jueves (18.00 horas) el ciclo de pensamiento Otro Millares con una actividad titulada Dramas para leer. Lectura y coloquio. La escena fue igualmente en Millares formato de sus dramas para leer, otra de sus facetas experimentales que permanecía ignota hasta que en la reciente edición de sus escritos y entrevistas la recuperaron los historiadores del arte José Luis de la Nuez y Julián Díaz Sánchez.
Algunas de estas piezas teatrales serán recitadas en esta última jornada por Aranza Coello. Seguidamente, la actriz dialogará con la historiadora del arte Natalia Álvarez Simó y con el mencionado Julián Díaz Sánchez sobre la potencia de esta manifestación creadora de Manolo Millares, uno de los grandes artistas del siglo XX. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.
El ciclo, dirigido por Mariano de Santa Ana con motivo del centenario del nacimiento de Manolo Millares (Las Palmas, 1926-Madrid, 1972), plantea una revisión crítica del legado de este creador que hizo de la discontinuidad del tiempo histórico uno de los ejes de su poética.