El Ejército en Canarias toma las calles este lunes: patrullas simultáneas en las 8 islas

A partir del próximo lunes, la imagen de las calles y paisajes del archipiélago cambiará significativamente. El Ejército en Canarias, a través de las distintas unidades que integran la Brigada ‘Canarias’ XVI (BRICAN XVI), llevará a cabo un despliegue coordinado que cubrirá la totalidad del territorio insular. Estas operaciones, que incluyen patrullas tanto a pie como en vehículos tácticos, se realizarán de forma simultánea, marcando un hito en las actividades de vigilancia de las Fuerzas Armadas en la región.
Este movimiento no es casual. Se enmarca dentro de las denominadas Operaciones Permanentes, la herramienta principal con la que el Ministerio de Defensa garantiza la Seguridad Nacional en tiempos de paz. La presencia militar busca reforzar la vigilancia del espacio terrestre bajo soberanía nacional, ejerciendo un necesario efecto de disuasión y garantizando la estabilidad en una zona estratégica para España.
Despliegue del Ejército en Canarias: Reparto por islas y regimientos
El operativo diseñado por el Mando de Canarias ha distribuido las fuerzas de manera que ninguna isla quede sin cobertura. El Regimiento de Infantería Soria 9 (RI 9), una de las unidades con más solera del Ejército en Canarias, será el encargado de desplegar sus efectivos en las islas orientales: Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.
Por su parte, en la provincia occidental, el Regimiento de Infantería Tenerife 49 (RI 49) concentrará sus patrullas en la isla de Tenerife, mientras que el Regimiento de Artillería de Campaña 93 (RACA 93) se desplazará específicamente a las islas de La Gomera y El Hierro. En la isla de Gran Canaria, las labores de vigilancia recaerán sobre el Regimiento de Infantería Canarias 50, y finalmente, el Batallón de Zapadores XVI llevará a cabo sus cometidos en la isla de La Palma.
Presencia en centros educativos y labor social
Una de las novedades de este despliegue del Ejército en Canarias es su enfoque pedagógico y de integración social. Más allá de las patrullas de vigilancia, el Ejército busca consolidar su presencia en la comunidad local mediante actividades de divulgación.
En la isla de Fuerteventura, el personal del RI 9 tiene programada una charla informativa en el IES Jandía el próximo martes, seguida de una exposición estática de material militar en el IES Corralejo el día 11 de mayo. En Tenerife, el RI 49 visitará el centro educativo San Agustín el miércoles para explicar las funciones del Grupo Táctico Canarias. Estas acciones permiten que la población civil, especialmente los más jóvenes, conozcan de primera mano la realidad social y profesional de los militares que custodian su entorno.
Seguridad Nacional y Operaciones Permanentes
El despliegue está bajo la supervisión directa del teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT). Su responsabilidad no se limita solo al archipiélago, sino que abarca la planificación de operaciones de presencia y vigilancia en Ceuta, Melilla y Baleares.
La finalidad de estas misiones es clara: defensa integral del territorio. Al patrullar el terreno, el Ejército en Canarias no solo garantiza una vigilancia eficaz, sino que adquiere un conocimiento exhaustivo de la realidad geográfica y social de cada isla. Esto permite a las Fuerzas Armadas (FAS) anticiparse a cualquier contingencia que pudiera poner en riesgo la estabilidad del archipiélago.
Coordinación civil y militar
El Ministerio de Defensa ha subrayado que este despliegue se realiza en constante coordinación con las autoridades civiles competentes. La integración de los militares en el día a día de las islas es un pilar fundamental para el éxito de estas Operaciones Permanentes. El conocimiento del terreno y la presencia física de las unidades en puntos estratégicos refuerzan el compromiso de las FAS con la protección de todos los ciudadanos canarios.
Con este despliegue, el Ejército en Canarias demuestra su capacidad logística para operar en un entorno fragmentado como es el archipiélago, asegurando que, desde La Graciosa hasta El Hierro, la soberanía nacional y la seguridad de los espacios terrestres estén plenamente garantizadas durante toda la duración de las maniobras.