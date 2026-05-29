cultura

El Colorao y sus hijas Julia y Ayla presentan ‘La línea del horizonte’ en el ciclo ‘Primavera en la Fundación’

El espectáculo, que llega este viernes al espacio CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, ha sido concebido como un viaje íntimo a través del sonido, la palabra y la memoria compartida
Imagen del espectáculo musical. / DA
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La Fundación CajaCanarias continúa este viernes la programación musical de su ciclo cultural Primavera en la Fundación con la actuación de Domingo Rodríguez, el Colorao, y sus hijas Julia y Ayla, quienes presentarán el proyecto La línea del horizonte. El concierto tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Toda la información, así como la venta de entradas -con el 25% de descuento con Amigos de la Fundación-, se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.

La línea del horizonte es un viaje íntimo y poético a través del sonido, la palabra y la memoria compartida. Sobre el escenario, Domingo Rodríguez, el Colorao, se une a sus hijas Julia y Ayla para ofrecer un recorrido emocional que entrelaza música, palabra y memoria a través de generaciones, islas y afectos.

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Navegando por los textos escritos por los tres, donde se incluyen poemas, canciones y reflexiones, la función se convierte en una conversación a tres voces. Ellos los recitan, los cantan y los transforman en música en directo, creando una atmósfera envolvente donde la tradición se funde con la experimentación. Un diálogo intergeneracional que se nutre del paisaje, la raíz y de las preguntas que atraviesan a quienes viven rodeados por el mar.

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