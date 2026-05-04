El Wien Dresden Ensemble recala el jueves en el Auditorio de Tenerife

El Ciclo de Cámara del Auditorio de Tenerife ofrece este jueves (19.30 horas) el concierto Metamorfosis, a cargo del Wien Dresden Ensemble, una formación integrada por miembros de la Wiener Philharmoniker y de la Sächsische Staatskapelle Dresden. Los músicos de ambas interpretarán en la Sala de Cámara obras de Arnold Schönberg y Richard Strauss.
La Filarmónica de Viena y la Staatskapelle Dresden son dos de las orquestas más importantes, renombradas y con tradición del mundo. Ambas instituciones y sus músicos comparten una larga trayectoria de intercambio musical, que se ha reflejado en numerosos proyectos, visitas, tradiciones compartidas y muchas otras cualidades que han entrelazado de manera casi inseparable la tradición musical de estas dos ciudades.
Noche transfigurada (Verklärte Nacht Op. 4) es una de las primeras obras maestras Schönberg, compositor que revolucionó el panorama musical a principios del siglo pasado. La obra está programáticamente basada en el poema Verklärte Nacht, publicado en 1896 en la colección Weib und Welt (Mujer y Mundo) del poeta Richard Dehmel, aunque después el compositor expresamente pediría que no se publicara el poema en los programas de mano.
UNA DESPEDIDA
Metamorfosis (Metamorphosen) para 23 solistas de cuerda -en esta ocasión arreglada para siete músicos por Rudolf Leopold- fue creada en 1945 en Garmisch-Partenkirchen y es la última obra para orquesta de Richard Strauss. Poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial y con el telón de fondo de la devastación humana y cultural, Strauss consideró su composición como una despedida de su obra y del mundo en ruinas. El estado de ánimo se refleja a varios niveles en esta obra profunda e interiorizada.