‘Jazz boutique’: regresa la experiencia del Up&Down

El Festival Up&Down vuelve a escena consolidando una propuesta cultural que apuesta por el formato cuidado, la cercanía con el público y una programación selecta dentro del panorama del jazz y las músicas del mundo. Con cinco conciertos repartidos entre La Gomera y Tenerife, la muestra musical se posiciona como una cita íntima pero ambiciosa, donde cada actuación se concibe como una experiencia singular en espacios con encanto, alejados de los grandes circuitos masificados.
Esta edición arranca el 9 de mayo en el Bancal Spa & Hotel de La Gomera con la actuación de Ibolia. Un lugar que refuerza la identidad del festival: música de calidad en entornos exclusivos. A partir de ahí, el protagonismo se traslada a Tenerife, al Castillo San Felipe de Puerto de la Cruz, que acogerá cuatro conciertos del 14 al 17 de mayo.
El cartel une talento internacional con propuestas emergentes. El día 14 será el turno del Ancor Miranda Quartet, seguido, el 15, por el Ana Ayala Quartet, dos formaciones que destacan por su solidez interpretativa y su capacidad para explorar nuevas sonoridades en el jazz. El cierre llega con Lornoar a Trío el 17, poniendo el broche a una programación que prioriza la diversidad y la calidad artística.
ABRIL SAURÍ Y ÁLEX DUATO
Uno de los nombres más esperados de esta edición es el dúo Álex Abril, que actuará el 16 de mayo. Formado por Abril Saurí y Álex Duato, representa una de las nuevas caras de la diversidad musical española. Su propuesta combina el jazz fusión moderno con la tradición flamenca, dando lugar a un sonido rico en matices, donde la complejidad rítmica convive con una notable sensibilidad melódica. Esto les ha permitido construir una identidad propia en la escena contemporánea.
El Bancal Spa & Hotel de La Gomera, en la primera cita, y el Castillo San Felipe de Puerto de la Cruz, en las restantes, son las sedes
Su single de debut, Reelax, ha tenido una notable acogida internacional, especialmente a través de redes sociales, donde han conectado con audiencias de distintos países. Esto les ha llevado a realizar su primer tour por Europa y Asia, incluyendo Japón, Corea y Países Bajos. Su crecimiento ha sido progresivo pero firme, generando una comunidad de seguidores que valora tanto su propuesta musical como su personalidad artística.
Pero más allá de los nombres propios, el Festival Up&Down continúa consolidándose como una de las propuestas más singulares del calendario cultural canario. Su apuesta por el formato boutique no solo define su tamaño, sino también su filosofía: experiencias musicales cuidadas, donde el público pueda disfrutar del directo en condiciones óptimas, estableciendo una conexión real con los artistas.
El festival reafirma con esta edición su papel como dinamizador cultural y como atractivo para un público que busca algo más que un concierto.