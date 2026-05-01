Clamor contra la guerra y la precariedad laboral y habitacional en Canarias en el Primero de Mayo

Las manifestaciones celebradas en Canarias con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, se han convertido en un grito contra la guerra y sus múltiples derivadas, humanitarias y también económicas.
Todo ello en un contexto de precariedad laboral y salarial, de encarecimiento de la cesta de la compra y de emergencia habitacional.
Además de las reivindicaciones genéricas, las ha habido gremiales: pensionistas, trabajadores de Correos, de RTVC, de la hostelería, bomberos forestales…
La jornada ha transcurrido con normalidad en las dos capitales canarias, donde miles de personas han recorrido las calles con banderas, algunas palestinas; pitos, batucadas y alguna bengala.
En las pancartas, se han podido leer mensajes como “Sus guerras no las pagamos”, “No es inflación, es saqueo de los monopolios”, “Española o extranjera, una misma clase obrera”, o “Al monopoly se juega en el tablero”, en alusión a la crisis habitacional.
El secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, ha indicado que este Primero de Mayo “no es una fiesta, como la mayoría cree”, sino un día para reclamar mejores salarios y “dignidad” en el trabajo y en el acceso a la vivienda, así como para lanzar “un mensaje rotundo de No a la guerra”.
Carlos Velázquez, secretario de organización de Intersindical Canaria en Tenerife, ha reivindicado el estatuto de neutralidad de Canarias ante al “círculo vicioso expansionista” de la OTAN, y también acción frente a los “precios escandalosos” del alquiler y de la compra de viviendas.
Asimismo, ha reclamado mejoras en las condiciones laborales, en tanto en cuanto “en esta tierra sigue habiendo trabajadores pobres”.
También en clave local, Navarro (UGT) ha señalado que además de generar más empleo, lo que cree “se está haciendo más o menos bien”, queda mucho trabajo por “dignificar el trabajo”, teniendo en cuenta que “seguimos teniendo los segundos peores salarios del país y unas condiciones de precariedad en cuanto a horarios, turnos y seguridad laboral”.
“Esa es una tarea fundamental para los próximos años”, ha remachado Navarro en la manifestación celebrada en Santa Cruz de Tenerife, donde la Federación Sindical Canaria (FSC) ha realizado una movilización al margen del resto de organizaciones sindicales por diferencias de “estrategia, posiciones, convenios y mejoras”.
En FSC aseguran que desde su nacimiento hace cuatro años han solicitado al resto de sindicatos su integración “en una manifestación unitaria”, pero tanto CCOO como UGT lo han rechazado.
El lema principal de su manifestación ha sido ‘No a la guerra’, dada la dependencia económica del turismo y la inestabilidad internacional derivada del conflicto bélico en Oriente Medio en cuanto a su afección en las reservas de queroseno, que se podría trasladar a la llegada de visitantes a las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, la secretaria general insular de CCOO, Esther Ortega, ha señalado que pese a que este año la convocatoria coincide con un festivo unido a un puente, lo que dificulta la participación, más de 15 organizaciones sindicales y sociales con “conciencia de clase” han decidido salir a reivindicar “una vida digna y por mejorar las condiciones laborales en Canarias”.
Ortega ha explicado que las reivindicaciones se articulan en torno al rechazo a la guerra y sus efectos económicos, como el encarecimiento del combustible y de la cesta de la compra, y la situación de la vivienda, que ha pasado de ser “un derecho de la clase trabajadora a ser una mercancía”, y del mercado laboral, marcado por la precariedad, los bajos salarios y la largas jornadas.
En la manifestación en la capital grancanaria ha participado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha subrayado que el PSOE de Canarias acompaña la movilización “para seguir avanzando en derechos” y hacerlo “con la democracia y la palabra como únicas armas”.
El también secretario general del PSOE Canarias ha advertido de la existencia de gobiernos “de otros colores políticos” que, a su juicio, mantienen posiciones contrarias a los derechos laborales, y ha puesto de ejemplo acuerdos como el alcanzado en Extremadura entre PP y Vox para retirar subvenciones a los sindicatos al revindicar el apoyo público a las organizaciones sindicales.
El ministro ha criticado el voto en contra del Partido Popular al Real Decreto-ley que prorrogaba los contratos de alquiler, al considerar que va “contra miles de familias” y contra el acceso a un derecho constitucional, y ha indicado que desde el PSOE están trasladando al Gobierno de Canarias medidas concretas para que el precio de la vivienda y del alquiler “puedan ser asequibles y accesibles” para los trabajadores y trabajadoras de las islas.
En redes sociales, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha escrito un mensaje en el que recalca que “hay logros conseguidos pero existen retos importantes” pendientes como “la estabilidad laboral y la distribución general de la riqueza de los sectores productivos”.
Y para ello, añade, “es clave seguir apostando por el diálogo y los acuerdos para que el trabajo permita vivir mejor”.
El vicepresidente canario y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha utilizado la misma vía de comunicación para proclamar que “nuestra tierra sigue avanzando y los últimos datos de empleo reflejan una evolución positiva, fruto del trabajo conjunto de empresas, autónomos, trabajadores e instituciones”.
“Y ese debe seguir siendo el centro de nuestras políticas: construir una Canarias con más oportunidades, más derechos y un futuro mejor para todos”.