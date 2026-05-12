El Torneo de Baloncesto 3x3 “Puertos de Tenerife 2026” destina parte de su recaudación a los proyectos sociales de Cruz Roja

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo 23 de mayo una nueva edición del Torneo 3×3 “Puertos de Tenerife 2026”, una cita deportiva que vuelve a combinar baloncesto, convivencia y, especialmente, solidaridad, destinando parte de lo recaudado a los proyectos sociales de Cruz Roja.
Organizado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Club Baloncesto Santa Cruz, con la colaboración de la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el evento se celebrará en el entorno del muelle, anexo a la Plaza de España, consolidándose como una actividad deportiva destacada en esta modalidad en la isla.
La iniciativa tiene un marcado carácter benéfico, ya que una parte de los fondos obtenidos a través de las inscripciones se destinará a apoyar la labor humanitaria de Cruz Roja, contribuyendo a sus programas sociales dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad.
Inscripciones abiertas hasta el 18 de mayo
El torneo mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el próximo 18 de mayo, invitando a participar a equipos de distintas categorías, desde Categoría Escuela hasta U22 (de 7 a 22 años), en formato 3×3.
Los equipos, formados por entre cuatro y cinco jugadores por categorías, federados y no federados, podrán formalizar su inscripción a través de la web del Club Baloncesto Santa Cruz: https://basketsantacruz.es/inscripcion-torneo-3×3-puertos-de-tenerife-2026/#inscripcion
Se trata de un evento que reunirá a cientos de participantes y que, en ediciones anteriores, ha superado los 300 jugadores. El precio de inscripción es de 9 euros por jugador, con un coste total de entre 36 y 45 euros por equipo.
El calendario de partidos se enviará por correo electrónico al finalizar el plazo de inscripción y también se publicará en las redes sociales y la página web del club.
Deporte, valores y compromiso social
Durante toda la jornada, que se desarrollará entre las 09:00 y las 20:00 horas, el torneo ofrecerá un ambiente dinámico con competición deportiva, actividades paralelas y animación, fomentando valores como el compañerismo, la convivencia y los hábitos de vida saludables.
Sin embargo, más allá de la competición, el objetivo principal del evento es sumar el deporte a la solidaridad, implicando a la sociedad en el apoyo a Cruz Roja y a su labor en ámbitos como la atención social, la salud o la inclusión.
Con esta iniciativa, la Organización Humanitaria hace un llamamiento a la ciudadanía para participar activamente y contribuir así a una causa que trasciende lo deportivo.
Premios a los ganadores
Los equipos ganadores de cada categoría recibirán una medalla tras finalizar la competición y también se entregarán el Premio MPV al jugador más destacado de cada nivel, así como un diploma a los subcampeones. Además, cada una de estas personas recibirán un boleto del Sorteo de Oro de Cruz Roja (los menores de edad tendrán que ir acompañados de una persona adulta para recibirlo), que se celebrará el 23 de julio y repartirá 23.400 premios que superarán los 7 millones de euros.