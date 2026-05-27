La UCO registra la sede del PSOE en Ferraz en una operación contra la presunta financiación ilegal del partido

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, según informan fuentes de la investigación.
Las autoridades también tienen orden de registrar determinados inmuebles que pertenecen a altos cargos del Partido Socialista, según esta información, que afirma que la Audiencia Nacional ha acordado un dispositivo que también impulsa la Fiscalía Anticorrupción y que se prevé que se alargue durante la jornada de este miércoles.
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