La Laguna Tenerife cierra con honra una temporada para la historia (76-85)

La Laguna Tenerife no pudo con el Barça (76-85) en el tercer partido de la primera semifinal de la Liga Endesa. Los canaristas jamás se rindieron, pero la calidad del Barça decidió. Los catalanes se encontraron con el Canarias en su mejor momento del curso. Ahora toca recomponer el equipo y la plantilla, porque se avecina fin de ciclo.
Ritmo endiablado
Buen inicio (7-6) con un público muy metido que intentaba ayudar a un Canarias muy metido y que miraba a los ojos al Barça.
En un duelo intenso los locales asumían que el ritmo fuera alto, con más dificultades en la segunda mitad del primer cuarto, cuando Huertas no estaba en pista.
Pese a todo, al acabar esta manga, el marcador era de empate a 19.
La Laguna Tenerife, espectacular
Mantuvo el pulso un La Laguna Tenerife que no ahorraba el esfuerzo (28-22) hasta que un triple y una bandeja de Mills pusieron el 33-22. El Canarias jugaba muy bien en ataque, pero en defensa su trabajo era excelente.
Los aurinegros vieron como el Barça intentaba utilizar a Shengelia para recortar diferencias, pero no se amilanó (42-29) y, a falta de menos de dos minutos, quiso parar el duelo Vidorreta para que la dinámica no cambiara. La Laguna Tenerife gastaba mucha energía.
La Laguna Tenerife no pudo anotar en los dos útimos minutos de cuarto, pese a ello, cerró la manga con un meritorio (42-34).
Resiste el Canarias
Un parcial de 0-9 de inicio puso el 42-43 pero los locales no tuvieron dudas: juego más rápido y físico y 49-45.
Varios ataques fallados por los locales permitieron al Barça acercarse (51-50) pero esos errores se extendieron a los de Xavi Pascual.
La Laguna Tenerife logró mejorar algo en ataque, pero los errores en tiros liberados y en algunos lanzamientos libres dejaban las cosas en 58-56.
Último cuarto
EL Canarias pareció perder algo la concentración en el inicio del último cuarto. El 60-61 motivó que Vidorreta pidiera un nuevo tiempo muerto. Algunas decisiones arbitrales era, como poco, dudodas, pero no era menos cierto que otras, de los jugadores locales, no eran las mejores.
Punter, con dos triples, puso el 60-69: se le hacía todo muy cuesta arriba al Canarias. Pero La Laguna Tenerife, ya con Punter eliminado por personales, logró, otra vez, apretar las cosas.
Los de Vidorreta se fueron al 66-72 en medio de un público muy al lado de los suyos, que le daban la fuerza extra que permitía tener esperanza.
Pero dos triples del Barça parecían decididir todo a falta de poco más de tres minutos para la conclusión. El 68-78 cayó como un mazazo.
Dos 2+1, de Abromaitis y Yebo pusieron el 74-78 y el alemán, tras un robo, permitió soñar a sus compañeros y a un Santiago Martín enloquecido. Quedaba 1,39 y estaba todo por decidir: 76-80.
El 76-85 cierra la temporada para un La Laguna Tenerife que no solo cae con honor, sino haciendo historia. Ahora queda recomponer el equipo ante un cambio de ciclo.