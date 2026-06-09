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EN DIRECTO | Barça-La Laguna Tenerife

Los aurinegros visitan el Palau Blaugrana con la enfermería saturada tras la épica victoria ante el Real Madrid, buscando romper los pronósticos en una serie al mejor de cinco partidos
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La Liga Endesa no da tregua. Sin apenas margen para asimilar la histórica clasificación a las semifinales de la Liga ACB tras tumbar al Real Madrid (2-1), el Canarias se enfunda de nuevo el traje de faena. La Laguna Tenerife visita la pista del Barça (19.00) en el primer partido de las semifinales.

Las claves médicas del Barça-La Laguna Tenerife

El principal quebradero de cabeza para el cuerpo técnico aurinegro se concentra en el juego interior. Fran Guerra seguirá siendo duda hasta el último momento para el trascendental choque de mañana en la Ciudad Condal. El pívot arrastra molestias que complican su participación en un escenario donde la rotación interior resultará vital para frenar el caudal ofensivo catalán.

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